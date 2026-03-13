Reportan muerte de Pérez Montfort

El reconocido historiador Ricardo Pérez Montfort falleció la tarde del 10 de marzo a los 72 años. La noticia fue dada a conocer a través de las redes del Colegio de México, y confirmada, posteriormente, por la Revista de la Universidad y la Facultad de Filosofía y Letras.

Pérez Montfort fue uno de los historiadores y académicos más destacados del país, reconocido principalmente por su capacidad para entrelazar la historia política con la historia cultural y la vida cotidiana.

Su trabajo ha sido fundamental para entender cómo se construyeron los estereotipos de “lo mexicano” durante el siglo XX. A diferencia de la historia tradicional que suele enfocarse en los grandes héroes o en las instituciones, Pérez Montfort dedicó su carrera a entender cómo se construye la “identidad” y de qué manera los estereotipos, como el charro, la música de mariachi o el cine de oro, fueron moldeados por el Estado para crear una imagen unificada de lo mexicano durante el siglo XX.

Su metodología fue interdisciplinaria, pues utilizó el cine, la fotografía, la música y la literatura como espejos donde se refleja la realidad social. Uno de sus mayores legados es la biografía sobre Lázaro Cárdenas.

En esta obra, Pérez Montfort logró desmitificar al general para presentarlo en toda su complejidad humana y política, situándose en el centro de las transformaciones del México moderno. Más allá de los archivos, el historiador fue también un apasionado del son jarocho y de los ritmos del Caribe.