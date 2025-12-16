Reportan muerte de Rob Reiner

Hollywood vuelve a vestirse de luto, ahora con la trágica muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele. De acuerdo con información publicada por TMZ, la pareja habría sido encontrada sin vida en su mansión en Los Ángeles y, presuntamente, presentaban heridas correspondientes a un arma blanca.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando el departamento de bomberos acudió al domicilio después de recibir una llamada de emergencia. Sin embargo, al llegar al lugar reportaron el hallazgo de los cuerpos de un hombre, de 78 años, y una mujer, de aproximadamente 68, sin signos vitales.

Minutos más tarde, agentes arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, y el caso se turnó a la División de Robos y Homicidios. Hasta ese día, el departamento de policía no había dado mayores detalles.

Originario del Bronx, en Nueva York, Robert Reiner nació en una familia vinculada al entretenimiento: su padre fue el comediante y director Carl Reiner y su madre la actriz Estelle Reiner.

Estudió en la Universidad de California y desarrolló una carrera que abarcó actuación, dirección, guion y producción cinematográfica. Su primer gran éxito vino como actor, interpretando a Meathead en la serie All in the family en 1970, papel que le valió premios y atención internacional.

Como cineasta, dirigió películas como This is spinal tap, The Princess Bride, Stand by me y la icónica comedia romántica When Harry met Sally, protagonizada por Meg Ryan.