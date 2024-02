El nombre del programa matutino Venga la alegría se volvió tendencia en las redes sociales. Y es que esta semana los actores Timothée Chamalet, Zendaya, Austin Butler y Florence Pugh arribaron a la Ciudad de México para asistir a la premier de la película Dune. Parte 2, que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, donde varios medios de comunicación, entre ellos el programa de TV Azteca, ya los esperaban para entrevistarlos.

Durante la promoción de la cinta dirigida por Denis Villeneuve, la actriz estadounidense, Zendaya, decidió acercarse a su público y a la prensa para contestar cualquier duda sobre este filme, por lo que un reportero de Venga la alegría, que actualmente se desconoce su identidad, decidió armarse de valor para realizarle un par de preguntas que no tenían nada qué ver con la cinta.

A través de distintas plataformas como X, antes Twitter, algunos usuarios compartieron el momento donde se escucha al comunicador decir: “Where do you live Spiderman?”, debido a que la joven es novia de Tom Holland, quien interpreta al superhéroe. Sin duda esto causó un poco de confusión en la actriz, quien no entendía qué le estaba preguntando el hombre, pues su mal inglés o sus nervios los traicionaron.

Al ver que la joven de 27 años no entendió la pregunta que le hizo el reportero, una de sus colegas decidió ayudarlo y reformularla, por lo que la volvió a cuestionar: “Where is Spiderman?” (¿dónde está Spiderman?), a lo que Zendaya amablemente respondió que probablemente se encontraba en su casa.

Luego de que se hiciera viral este acontecimiento, muchos internautas comenzaron a criticar al reportero e incluso al programa matutino, pues señalan que “debieron enviar a una persona capacitada para la entrevista”. Sin embargo, también hubo quienes salieron en su defensa, pues agregaron que tal vez fueron los nervios los que le jugaron una mala pasada.