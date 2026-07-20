Reprograman actividades en museo

El Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez reprogramó algunas de las actividades culturales que estaban previstas para el 17 de julio, tras el sismo de 7.4 grados que sacudió el estado.

A través de su página de Facebook, el inmueble bajó el resguardo de la Fundación Fernando Castañón Gamboa anunció que decidieron cerrar sus puertas debido a las replicas que continuaban registrándose a lo largo del día.

Sin daños

“Atendiendo la recomendación de Protección Civil del Estado, y por la seguridad de todas las personas que visitan y habitan este espacio, hemos decidido cerrar nuestras puertas el día de hoy, viernes 17 de julio”, anunciaron.

“Como saben, esta mañana se registró un fuerte temblor que ha sido seguido por más de 30 réplicas en la región. Si bien Protección Civil ya realizó un recorrido por el edificio y descartó riesgos estructurales, preferimos actuar con precaución y responsabilidad”, añadieron.

Enfatizando que la seguridad de los visitantes es primero, dieron a conocer que los eventos para este día serán reprogramados y que estarán atentos a cualquier llamado que hagan las autoridades.

Finalmente, indicaron que las actividades se reanudarían de manera normal al día siguiente.

Presentación de libro

Por su parte la autora Jenny Y. Gordillo Cancino, creadora del poemario Fragmentos de sal y miel, informó a sus amigos, familia y publicó en general que el próximo 24 de julio se estará llevando a cabo la presentación del libro.

Cabe resaltar que la obra sería presentada el 17 de julio como parte del programa Viernes del Jardín; sin embargo, esto tuvo que ser postergado. “Debido al sismo y a las más de 30 réplicas registradas en el estado de Chiapas, hemos tomado la decisión de reprogramar la presentación de mi libro. Agradezco de corazón todas las muestras de cariño, sus mensajes, buenos deseos y, sobre todo, a quienes han caminado conmigo y me han acompañado con tanto entusiasmo en este hermoso proceso. Su apoyo significa muchísimo para mí”, compartió.