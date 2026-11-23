Hoy la verificación de datos —o “fact-checking”, como se dice en la jerga de internet— se ha vuelto fundamental debido a la abundancia de la inteligencia artificial, pero ¿sabías que esta práctica se remonta a siglos atrás? Fue Al-Bukhari, un hombre de Medio Oriente, uno de los primeros registros de la verificación, por lo que ahora el Museo de Arte Islámico, ubicado en Doha, Qatar, exhibe su figura junto a otras tantas aportaciones al mundo que ha hecho Uzbekistán.

“Uzbekistan: heritage in motion” es el título de la exposición con la que este recinto especializado en arte islámico presenta cómo la cultura islámica atraviesa a esta nación, “cuya identidad en el mundo moderno está alcanzando la madurez”, se lee en el texto de sala, pues este país que ha albergado por siglos una diversidad de civilizaciones se independizó hace apenas 36 años.

Patrimonio

Entre los tesoros que ha dado este país ubicado en Asia central, entre Kazajistán y Afganistán, se encuentra el Corán más grande realizado durante la Edad Media; la enciclopedia de medicina Canon de la Medicina, escrito por Ibn Sina, que reúne saberes greco-romanos, persas, chinos e indios y que se convirtió en su momento en el libro estándar de medicina no solo en esta región del mundo, sino también en Europa.

La geometría, matemáticas y astronomía fueron otros campos ampliamente desarrollados en ese territorio y que ahora pueden conocer los turistas a través de viejos libros de los años 56 o 1125, d. C.

Justo es ahí donde entra Al-Bukhari, un erudito que en los años 800 d. C. emprendió una misión para verificar los hadices (género literario musulmán sobre los dichos del profeta Mahoma). Tras 16 años de viaje y de entrevistar a múltiples personas, verificó la veracidad de algunos de los hadices con un sello y los recopiló en Sahih al-Bujari, un libro que sigue siendo uno de los más vendidos en esta región.

En la muestra se aborda la arquitectura islámica que evolucionó para poder mantenerse presente en su arquitectura moderna, con una mezcla de estilo soviético, y que ha llevado a algunos edificios a recibir a partir de este año el título de patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Un cenotafio, monumento funerario, que data del siglo XIV también es una de las estrellas de la exposición, pues el museo catarí descubrió que los mosaicos con inscripciones en persa fueron pegados en un orden incorrecto y a través de una animación, el museo indica cómo habría sido originalmente el poema fúnebre que le fue grabado al cenotafio.