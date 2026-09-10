Resaltan el papel de la mujer zoque

El fotoperiodista René Arauxo presentó este miércoles una serie de imágenes sobre la participación de la mujer zoque en las diversas manifestaciones culturales de esta etnia. René, junto a Jorge Aarón Sánchez Vallejo, director del teatro Francisco I. Madero, cortó el listón de esta exposición titulada “Mujeres” y con la que deja un precedente y resalta la importancia de este género en la mencionada cultura.

Desde el 2002 a la fecha, el creador y periodista se ha inmiscuido en las festividades para retratar la presencia femenina y resaltar su valor como transmisoras y preservadoras del patrimonio.

Dónde ver las obras

La exhibición se encuentra en el Teatro Francisco I, Madero y busca demostrar que la cultura zoque se mantiene viva pese al incremento de la población.

Arauxo señala que se acercó a esta manifestación como parte de su labor como fotoperiodista. “La idea de hacer esta muestra fotográfica es darle el reconocimiento y el agradecimiento a toda la gran comunidad zoque de Tuxtla Gutiérrez, a las maestras, albaceas, mayordomas, priostas, cocineras y todas las que nos ayudan en las celebraciones”, dijo.

De igual forma, puntualizó que las mujeres que vemos fotografiadas llevan en sus hombros y en sus manos toda una herencia que debemos preservar. “Una herencia que es reconocida por su comunidad, una herencia que entregan a su gente durante un año o el tiempo que les dure el cargo. Son maestras que tienen la misma posición que un mayordomo o un una autoridad tradicional”, expresó.