Resaltan el valor de personas zoques

Varias personas de la comunidad zoque de Tuxtla Gutiérrez fueron reconocidas por el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, esto en el marco del evento “Put Kú: Gente Fuerte”.

La actividad se celebró en el patio cívico de la presidencia municipal, resaltando el valor de las personas como guardianas del patrimonio cultural de la comunidad zoque.

Durante el acto se entregaron reconocimientos al ramilletero Antonio López Ríos; a las pozoleras Reynalda Velásquez Cundapí y Rosario de la Cruz Gómez, así como a las comideras Jesús Juárez Velázquez, Candelaria Juárez Velázquez y Alejandra Gómez Marroquín y a Esperanza Vázquez Hernández, autoridad tradicional.

Un registro

Gabriela Abarca Flores, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), resaltó que “Put Kú: Gente Fuerte”, es una entrega de reconocimientos que realiza el Ayuntamiento a las personas del costumbre.

Puntualizó que junto a autoridades tradicionales definen a las personas merecedoras de esta distinción, sin importar si pertenecen a la ermita de El Cerrito, a la Mayordomía, a Terán o Copoya: “todos proponen a una persona de su comunidad que sea reconocida por sus años de labor”, afirmó.

Aseguró que también se toman en cuenta los años de servicio y sus aportes, por lo que se realiza todo un protocolo que incluye la entrega de un cuadro, un video y un apoyo económico. Afirmó que esta ocasión se homenajearon a siete personas, seis de ellas mujeres y un hombre.

Resaltó que esta fue la segunda ocasión que se llevó a cabo este evento. “Todo esta actividad es muy grata, porque el año pasado reconocimos al maestro Benito, un músico zoque que lastimosamente falleció este año y por eso creemos que es muy importante reconocerlos en vida”, afirmó.

El evento contó con la participación de diversas autoridades que resaltaron el valor de estas personas transmisoras y portadoras de diversos saberes tradicionales.