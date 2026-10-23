Resaltan importancia de la agricultura

El origen de la agricultura, hace aproximadamente 12 mil años, y su importancia en la historia de la humanidad fueron los ejes de la ponencia “De la primera semilla a Chiapas. El origen de la agricultura y su situación actual”, presentada por Daladier Anzueto Anzueto como parte del programa Unicach Mayor, en Comitán de Domínguez.

Daladier Anzueto, quien cuenta con una maestría en Ciencias Agrícolas y una trayectoria laboral y docente internacional, expuso cómo la domesticación de plantas y animales transformó las formas de vida de las sociedades humanas, que pasaron de la caza y la recolección al cultivo de la tierra y al establecimiento de comunidades permanentes.

Especialista

La exposición destacó el papel de la observación y la experimentación en los inicios de la agricultura. Mediante la selección y conservación de semillas, distintas sociedades modificaron gradualmente las características de las plantas para obtener mejores cosechas. Este proceso ocurrió de manera independiente en diversas regiones del mundo, explicó el ponente.

La segunda parte de la ponencia trasladó la reflexión al contexto actual de Chiapas, mediante cifras sobre la superficie sembrada, el valor de la producción agrícola y las personas que trabajan en el campo. Con datos de 2024, se expuso que el estado registró 1 millón 336 mil 378 hectáreas sembradas, equivalentes al 17.92 por ciento de su territorio.

Al vincular el pasado con los desafíos del presente, Anzueto planteó preguntas sobre cómo alimentar a una población creciente frente a problemas como el cambio climático, el agotamiento de los suelos y la contaminación de los acuíferos. La reflexión puso en perspectiva la necesidad de mantener una relación sostenible con los recursos naturales de los que depende la producción de alimentos.

Las actividades de este programa de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas se llevan a cabo los lunes, a las 17:00 horas, en la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez, en Comitán. En este primer ciclo también se han abordado temas relacionados con la literatura, la ciudad, el uso del idioma, la salud, la manipulación de la realidad y la creatividad.