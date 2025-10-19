Resaltan obra de Xóchitl Medina

En el espacio “Diálogos” del Foro del Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez, se presentó el libro Trayectoria y contribuciones a la danza en México de Xóchitl Medina Ortiz, como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas (FIL Unach).

En el encuentro, Patricia Salas Chavira, autora de la obra, indicó que con esta celebra el arte, la disciplina y la pasión por la danza en nuestro país.

Refirió que este volumen surge para resaltar la labor de la maestra Xóchitl Medina Ortiz, quien dedicó gran parte de su vida a promover esta disciplina artística, como creadora y como coreógrafa. “Cumplió con todos los aspectos que en términos de una actividad artística se pueden realizar”, abundó frente a alumnos y público en general que la acompañaron.

El mensaje

Patricia Salas exhortó a continuar con el trabajo de investigación, del cual sostuvo que es muy apasionante y creativo. “Nos hace crecer como ser humano, nos inspira a aportar y nos enseña que aún hay mucho por descubrir y mucho por investigar”, abundó. “Tenemos una gran tarea, pero esta se debe realizar en conjunto, y tenemos que colaborar para que el conocimiento de la danza siga incrementando y se siga difundiendo”, señaló.

Durante el evento, detallaron que el libroTrayectoria y contribuciones a la danza en México... es un volumen editado por el Instituto Nacional de de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

La presentación corrió a cargo de Israel Guízar y contó con la moderación de Pablo Gómez, en un espacio que rindió homenaje a una de las figuras más destacadas de la danza nacional y cuyo legado sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas.