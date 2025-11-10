Resaltan textiles de artesanos chiapanecos

A manera de reconocer el trabajo de las artesanas y artesanos chiapanecos, en la capital cultural del estado de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, se llevó a cabo el Fashion Night, en el marco del festival El Mequé: La fiesta de todos.

Tras caer la noche, el centro histórico de esta colonial ciudad se vistió de gala para que cientos de personas se deleitaran con el desfile de moda textil diseñada cien por ciento por el talento chiapaneco.

De acuerdo a la Secretaría de Turismo, el Fashion Night, fue una pasarela que fusionó la elegancia contemporánea con la riqueza de la tradición textil chiapaneca bajo el concepto de Vanguardia Ancestral. Durante varios minutos, la pasarela dio vida a piezas únicas que reflejan la identidad y el orgullo de Chiapas. “Cada diseño contó una historia tejida con dedicación, simbolizando la conexión entre el arte, la cultura y las raíces de los pueblos originarios”, destacó la SECTUR.

La festa de todos

El Mequé no solo se desarrolla en San Cristobal de Las Casas, sino que también busca llegar a otros municipios del estado de Chiapas como Comitán de Domínguez, en donde se efectuó el Festival de los Fermentos a los Destilados.

En la ciudad comiteca, el evento se realizó del 7 al 9 de noviembre, en donde el público pudo disfrutar de lo mejor de esa tierra.

Compartieron que este encuentro fortalecen la identidad regional, promueven la valoración de nuestro patrimonio natural y cultural, y nos invitan a respetar y celebrar la diversidad que nos enriquece como sociedad.

Llegada a Tuxtla

Por otro lado, el Mequé también estará en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. En la ciudad coneja, el programa se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de noviembre en el Parque Bicentenario. Durante esos tres días, los organizadores prometen tres noches llenas de música, tradición y alegría para celebrar lo que somos: nuestra cultura e identidad chiapaneca.