Resaltan transparencia en Colección Gelman

El director de Faro Santander, Daniel Vega, habló del estatus de la Colección Gelman, cuyo papel es relevante en el primer programa expositivo del museo con la muestra “México moderno en la Colección Gelman Santander”.

Algunos de los temas que mayor peso han tenido en el debate público en torno a su salida del país, como las normativas y la extensión de permisos que protegen la colección, fueron tratados en una entrevista que Vega dio para Arte al día.

Regreso

Otro de los temas que más inquietud ha despertado es la fecha en que regresará a México la colección, la cual conforman obras de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y María Izquierdo, entre otros.

“La legislación lo que dice no es que tenga que volver en 2028, sino que el periodo máximo de exportación temporal que se puede solicitar es de un año. Esto es lo que dice la ley. Ese periodo máximo de exportación temporal se puede ampliar, y el periodo máximo de exportación temporal adicional es de otro año. Excepcionalmente, se puede pedir un permiso adicional. Esto es lo que dice la ley. La ley no dice que la obra tenga que volver en 2028. Eso lo hemos dicho nosotros, pero está sujeto, obviamente, a los permisos y a las autorizaciones pertinentes de Inbal”, indicó Vega.

“Consideramos que hay tiempo para investigar y publicar sobre la colección. Ya hemos presentado nuestra primera publicación y organizado varias conversaciones públicas dentro de nuestros programas, y habrá más iniciativas. Durante el periodo de gestión acordado con los propietarios, siempre respetando la normativa vigente, tendremos muchas oportunidades de desarrollar un trabajo relevante para la colección”, explicó al medio especializado en arte latinoamericano.

Patrimonio privado

También fue enfático en que, desde el principio, hubo claridad en lo que “veníamos a hacer, cuál es nuestro propósito y el interés que tenemos en gestionar, exhibir, conservar e investigar esta colección. Hay muchísimo por hacer. Creo que se ha generado una confusión, interesada o no, entre el sentimiento de que se trata de una colección de tan altísima calidad que se percibe como si fuera patrimonio nacional y el hecho de que es una propiedad privada, no una propiedad pública. Ahí hay un grandísimo malentendido. Es propiedad privada, de una relevancia increíble, hasta el punto de que se percibe como patrimonio de todos los mexicanos, que lo es en términos de patrimonio cultural, y algunas obras tienen un grado de protección especial. Pero es una propiedad privada y se trata, desde nuestra perspectiva, de que esté conservada, investigada y presentada con la mayor calidad posible. Sobre todo, queremos evitar que pueda fragmentarse, como todos sabemos que ha estado en riesgo de hacerlo, o permanecer oculta al público durante años”.

Al director le pareció entendible el revuelo que desató en México la salida de la colección, aunque también señaló que no sabe cuánto de eso se debe a una lectura rápida de la situación, entre líneas o a la falta de objetividad con la que se ha tratado el tema.

“Nosotros hemos sido muy transparentes desde el principio respecto al hecho de que llegamos a un acuerdo con los propietarios y a otro acuerdo con Inbal, porque, evidentemente, esta colección tiene un número importante de obras que son monumentos artísticos y esto requiere un control suyo. Es una cuestión que tiene, por un lado, la parte de los monumentos y, por otro, la parte de la legislación aduanera”, aseveró.

Otro punto relevante que tocó fue el papel que jugó la institución bancaria en este proceso. “Lo que ha hecho el banco ha sido garantizar una operación que estaba dando problemas. Detrás de esto estaba Sotheby’s, y lo que está haciendo posible el banco es que, gracias al acuerdo de gestión al que se ha llegado y a la financiación por parte del banco, la colección se mantenga unida”, expuso.