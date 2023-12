Rescata a Anne Pingeot y Juliette Drouet

La escritora y periodista Beatriz Rivas decidió contar la historia de Juliette Drouet a partir del punto de vista de Anne Pingeot. Cortesía

Juliette Drouet, actriz y modelo que fue amante y editora del escritor francés Victor Hugo, y Anne Pingeot, una destacada crítica de arte que fue amante de François Mitterrand, quien llegó a ser presidente de Francia, son las dos protagonistas del libro titulado Voces en las sombras (Alfaguara, 2023) escrito por Beatriz Rivas.

Son dos historias de amor y pasión, de dos mujeres talentosas que enamoradas de dos grandes creadores y pensadores decidieron dedicarse en cuerpo y alma a ellos. “Las une ese amor y esa admiración por sus parejas y yo creo que es una admiración muy justificada en ambos casos. No estaba fácil no enamorarse de estos dos hombres, o sea, realmente era muy fácil de enamorarse de ambos y ninguno de los dos es guapo, pero fueron hombres realmente extraordinarios, con sus cosas malas obviamente, porque bueno, son personajes reales, de carne y hueso, no son héroes perfectos”, asegura Beatriz Rivas en entrevista.

La escritora y periodista decidió contar la historia de Juliette Drouet a partir del punto de vista de Anne Pingeot. “Anne se obsesiona con esa historia porque sabe que ella está viviendo una situación similar”, cuenta Beatriz Rivas, quien dice que Anne tenía dos de las mismas razones que Juliette: “estaba profundamente enamorada de François Mitterrand y lo admiraba mucho, y eran dos grandes hombres”.

La también autora de libros como Amores adúlteros y Las horas sin diosas dice que no sabía bien la historia de Victor Hugo ni de Mitterrand, más que lo que todo el mundo sabe; “obviamente he leído obras de Victor Hugo, no todas, pero con la investigación de esta novela me di cuenta que sí fueron grandes hombres, Mitterrand era un gran estadista, pero también un hombre muy culto, sabía de todo, amaba la vida, disfrutaba la comida, las caminatas, la naturaleza, creo que Anne estaba muy enamorada de él y lo admiraba profundamente, no le gustaba el poder, Anne no está ahí ni por fama ni poder ni por dinero”.

En su novela, Beatriz Rivas indaga en el secreto, en la oscuridad en la que deciden estar ambas mujeres por amor a Victor Hugo y a Mitterrand, en dos tiempos distintos, pero con coincidencias de que a pesar de tener carreras, su amor tan grande las lleva a permanecer décadas como amantes de dos grandes hombres; y decidir entregar todo para que ellos pudieran ser, uno un gran escritor, y el otro presidente de Francia. Esas son las historias que hoy son noveladas por Rivas.