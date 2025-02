Sigue en exhibición “Never going home”, muestra del músico y artista visual Daniel Johnston, en House of Vans, recinto cultural que se encuentra ubicado en el barrio de Mixcoac, de la Ciudad de México.

Abierta al público hasta finales de marzo, la exposición recoge el alma, arte y legado del prolífico artista, quien ganó seguidores en los años 90, cuando Kurt Cobain, líder de Nirvana, portó una camiseta con la ilustración de la famosa rana de la portada del álbum de Johnston Hi, how are you (1983).

En “Never going home” se explora la visión de Daniel, su imaginación en la que los trazos y las notas musicales muchas veces van de la mano. Fanzines, workshops y visitas guiadas con invitados especiales son parte de esta experiencia, en la que se respira la energía de la época de los 90, según palabras del músico Uili Damage (Los Esquizitos). “Su música era un respiro de lo que sonaba en esos momentos en cuanto a pop, grunge, rock y todo lo que sonaba en la época”, explicó sobre ese universo sonoro de Johnston. “Creo que la ingenuidad de sus letras, el tipo de temas, pero, además, la forma de interpretarlo de una manera cruda, de pura tripa y del fondo de sus sentimientos y pensamientos torcidos, es lo que hace que las canciones de Daniel Johnston, sean únicas, es un universo muy interesante, que es lo que hace que trascienda en el tiempo”, señala.

Debido a la esquizofrenia y al trastorno bipolar que padeció Johnston, su obra se clasificó como arte outsider. Las pinturas y dibujos de Daniel se han expuesto en Los Ángeles, Zúrich y Berlín, así como en la Bienal del Whitney de Nueva York de 2006. El documental sobre la historia del artista visual, The devil and Daniel Johnston, obtuvo un premio el año pasado.