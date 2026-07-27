Rescatan obra de Miguel Meneses

Atala, del compositor Miguel Meneses es una de las principales óperas mexicanas del siglo XIX que se ha vuelto a escuchar gracias a diversos esfuerzos y voluntades como el trabajo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida por Rodrigo Macías, y el Coro Polifónico del Estado de México (con Ritta Rosales en la dirección); la labor de la compañía Ópera: Nuestra Herencia Olvidada; el talento de la soprano Ana Rosalía Ramos, el tenor Alan Pingarrón, el barítono Carlos Reynoso y el bajo-barítono Rodrigo Urrutia, entre otros artistas.

La ópera no se ha vuelto a interpretar en su totalidad desde el siglo XIX dice en entrevista, Reynoso, quien recuerda que esta obra se basó en la novela homónima de Chateaubriand y que, a mediados del siglo XIX, Giuseppe Sapio hizo un libreto al que le compuso música Miguel Meneses cuando se difundió en México.

Recapitula que Meneses fue, además, el compositor predilecto de Maximiliano de Habsburgo y que Atala fue la ópera mexicana de mayor circulación en todo el siglo XIX.

Trabajo

“Este proyecto de rescate lo empezamos a trabajar en la compañía Ópera: Nuestra Herencia Olvidada en un equipo multidisciplinario, no solo musicológico, con la doctora Aurea Maya y con una edición que hacemos ella y yo, sino también, por supuesto, los intérpretes, los transcriptores musicales: David Pérez, Ana Rosalía Ramos en la parte de la gestión y la interpretación, también, en el papel titular. Y llega a ser una realidad ahora gracias al apoyo y la alianza con la Orquesta Sinfónica del Estado de México y su director Rodrigo Macías”, indica Reynoso. “Es la primera vez que se escucha esta música después de más de siglo y medio silenciada. Sostengo, sin temor a equivocarme, que es de los proyectos de rescate patrimonial musical más importantes de los últimos años. Y si bien, este es el estreno en versión concierto, se está ya trabajando para que regrese como debe hacerse una ópera en los escenarios, versión escenificada en 2027”, refiere.

También señala que han podido darse cuenta, a través de la labor de rescate, de que Atala, la ópera, no es un hecho aislado, sino que influyó con fuerza en el gusto musical nacional y en el arte visual. Y recuerda una pintura que vio en el Munal: Últimos momentos de Atala, de Luis Monroy.

Otros proyectos

Menciona que hace unos seis años entró en contacto por primera vez con esta ópera. Durante un proyecto de rescate musical, identificó el aria de “Atala” para barítono y lo sorprendió la belleza de la composición. Poco a poco la figura de Meneses se les fue revelando con todo su peso e importancia. “Hace tres años, quizá más, dijimos: vamos a rescatarla de cabo a rabo, hacer y respetar la orquestación original, y presentarla en distintos escenarios. Es aquí donde después se suma, ya con un trabajo más avanzado, la participación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México”, detalla.

A Rodrigo Macías le presentaron el proyecto y lo aceptó, y ahora, continúa Reynoso, después de tres años de reuniones semanales para la edición, de sesiones de estudio y mandar las partituras a Rodrigo, y saber sus opiniones, logramos finalmente escuchar esta ópera que merece ser disfrutada. “Más allá de la cuestión histórica, por la belleza de su música. Esta música forma parte de nuestra historia”, afirma.

Esta versión de Atala es en concierto, pero se tiene contemplado que para febrero de 2027 se presente una versión en escena en el Conjunto Santander de Artes Escénicas: “Ya hemos sido aprobados por el programa Efiartes con la máxima puntuación posible, 100 puntos sobre 100, para que se haga este proyecto en 2027”.