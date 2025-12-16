Rescatan visión de Marianne Gast

La exposición “Marianne Gast. La cámara es únicamente una máquina”, la primera retrospectiva que se lleva a cabo de la artista, integrada por 180 imágenes y materiales de archivo, busca revalorar la obra de la fotógrafa alemana.

La muestra se exhibe en el Centro de la Imagen y se integró con base en el archivo que resguarda el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del INBA, en el marco de su 40º aniversario.

Alfredo Gurza, director del Cenidiap, señaló que Gast (1910-1958) fue una artista migrante que llegó a México y se involucró con la modernidad de su tiempo. La exposición abarca la producción realizada entre las décadas de 1930 y 1960, desde su trabajo de prensa en distintas ciudades de Europa y América hasta sus exploraciones artísticas y experimentales. Se complementa con materiales de archivo, como hojas de contacto con anotaciones y descartes, lo que permite al público adentrarse en su proceso creativo.

La curadora Rebeca Barquera, investigadora del Cenidiap, explicó que la muestra presenta los primeros trabajos de Gast como fotógrafa de prensa interesada en imágenes documentales de corte humanista. Posteriormente, la artista de la lente desarrolló propuestas más libres y cercanas a la búsqueda de detalles con una estética propia.

Propósito

“Nos interesa darle un rostro a Marianne, una fotógrafa que en la historia de este género artístico no es mencionada; por ello era importante rescatarla del olvido”, comentó.

Destacó que la personalidad de la creadora germana —quien estuvo casada con Mathias Goeritz— era multifacética: se desempeñó como maestra, bordadora, dibujante, secretaria, traductora y gestora cultural; siempre con la cámara en mano y proponiendo distintos acercamientos al objeto o a la persona fotografiados.

Su interés se enfocaba en ocasiones en las labores manuales, el trabajo, los cuidados y las personas; y, en otras, en los paisajes, los objetos encontrados y las composiciones abstractas.

Las imágenes y objetos de Gast aparecieron en el archivo de Goeritz, donado al Cenidiap hace cuatro décadas. En una maleta de este acervo se descubrió el material que ahora se presenta por primera vez.

Gurza añadió que esta retrospectiva, que estará en exhibición hasta febrero próximo, es una introducción a la relativamente desconocida labor fotográfica de la artista.