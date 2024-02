Eulalio Cervantes, músico que ganó reconocimiento de la mano de la Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, dejó material inédito antes de su fallecimiento por covid-19 en el año 2021.

Esas composiciones serán rescatadas por su familia, principalmente quien fuera la esposa del saxofonista, Jessica Franco Landeros, quién con apoyo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) rendirá homenaje con materiales inéditos en el teatro Roberto Cantoral.

El evento de honor de quien fuera una de las piezas claves de la agrupación se realizará el 14 de marzo en el teatro de la SACM, el mismo día que se cumplirán tres años del fallecimiento del músico. Los materiales, serán lanzados en colaboración con otros artistas, aunque Jessica Franco, no dio detalles de quienes participarán en la grabación de los nuevos temas.

Quienes dieron un adelanto de los materiales musicales inéditos que dejó Eulalio Cervantes antes de su muerte, fueron sus hijos Natasha y Andry, quienes actualmente son parte de la banda Malditos de Corazón. “Esta es una propuesta, es una banda que se formó por mis hijos, para buscar homenajear el legado de Eulalio, un trabajo que aún continúa y queremos que la gente siga conociendo”, compartió Jessica en conferencia de prensa.

Sin embargo en medio de las celebraciones que la familia de Sax dio a conocer y se llevarán a cabo en marzo de este 2024, la viuda del músico no quiso dar detalles sobre la demanda que interpuso contra la Maldita Vecindad en el año 2021.

En aquel año, Jessica dio a conocer a través de un comunicado que demandaría al grupo por “abuso de confianza”, pues quisieron retener el salario de Eulalio cuando este tuvo un derrame cerebral derivado de una caída, años antes del fallecimiento de Eulalio.

“No estoy peleando o demandando para sacar un lucro, lo único que yo les estoy exigiendo son todas las cuentas que se quedaron pendientes. Del último disco de la Maldita Vecindad no le dieron absolutamente nada de regalías, no recibió ni por discos, ni por regalías digitales, nada. Yo les decía que necesito el 25 %, porque si son cuatro músicos se dividen en cuatro, eso es lo único que yo estoy buscando”, dijo la viuda de Sax en entrevista con el programa De primera mano, pero no quiso dar detalles durante la conferencia de prensa.

Lo que sí detalló es que las acciones por dar a conocer material nuevo de Sax, son para reconocer su faceta como compositor, algo que hasta el 2021, año en que interpuso la demanda contra la banda, decía no se había reconocido, y tampoco habían obtenido la remuneración correspondiente a su participación en las canciones de La Maldita Vecindad.

Por su parte, la banda se encuentra en una pausa, debido a una enfermedad epidérmica, que llevó a Rolando Ortega, “Roco”, al hospital por una reacción alérgica a antibióticos, padecimiento del que se recupera favorablemente, pero que provocó la cancelación de algunas fechas de la banda.