Reserva pudo llevar el nombre de Sakil

El nombre verdadero del asentamiento prehispánico descubierto intacto en mayo de 2026, al norte de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche, y que el equipo arqueológico que lo localizó identificó como Minanbé, “no hay camino”, pudo haber sido Sakil, palabra maya que denota blancura, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Charla

Los avances en la lectura epigráfica e iconográfica de los monumentos hallados fueron compartidos, por vez primera, en una conferencia organizada por la Secretaría de Cultura federal, a través del Centro del INAH en esa entidad, la cual impartió el especialista Octavio Esparza Olguín.

El académico, adscrito al Centro de Estudios Mayas, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del proyecto “Ampliando el panorama arqueológico de las Tierras Bajas Mayas Centrales”, que lidera el mayista Ivan Šprajc, del Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes.

Esparza Olguín comentó que, al menos, en cinco de los casi 20 monumentos ubicados se han encontrado restos de textos e imágenes, pero mucha de la información contenida en los relieves se perdió por la segmentación que los propios mayas infligieron sobre ellos y por el paso de más de mil años de abandono.

No obstante, las claves para descifrar el nombre original de Minanbé se encontraron en inscripciones que conserva la Estela 7 y en un escalón del Conjunto B6 (Monumento 1) de Ocomtún, centro mayor localizado 40 kilómetros hacia el noroeste, con el que mantuvo conflictos en el periodo Clásico Tardío (600-900 d.C.).

El epigrafista dijo que un gobernante de Minanbé, de nombre Suutz’ (murciélago), está registrado en la Estela 7. El monumento fue segmentado en tres, y su porción superior debió reubicarse en otro espacio. En las caras frontal y posterior de uno de los fragmentos, el dignatario aparece ataviado con un pectoral, un elemento trilobulado y un tocado, además de faldellín, sandalias y parte de una cuenta larga.

Hallazgos

La información más relevante se halló en los cartuchos jeroglíficos del costado izquierdo, donde se consigna el nombre del personaje, Suutz’, junto a un título toponímico compuesto por los logogramas sak y ajaw, cuya estructura es similar a aquella del Monumento 1 de Ocomtún, donde se menciona el nombre de un individuo proveniente de Sakil.