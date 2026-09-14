Resident Evil contra el virus

Un virus se sale de control y avanza. La gente intenta entender qué ocurre mientras busca sobrevivir. No saben que detrás del desastre, una poderosa empresa intenta preservar sus intereses aun cuando todo se derrumba.

En medio de ese caos, un joven mensajero médico llamado Bryan busca la manera de sortear la infección que transforma a quienes encuentra a su paso. La noche será larga porque implicará sobrevivir.

Hoy este tipo de historias se reconocen y atraen, pero Resident Evil: Noche Cero, filme que estrena el 16 de septiembre, pertenece a una de las primeras sagas de videojuegos de terror que conquistaron el mundo.

Adaptación

La historia original nació como un juego de terror y supervivencia en 1996 y después pasó al cine y la televisión, con seis películas protagonizadas por Milla Jovovich que recaudaron en conjunto más de mil 200 mdd.

Pero esta entrega encuentra a un público que ya atravesó una pandemia real. El covid paralizó ciudades, volvió cotidiano el miedo al contagio y dejó también preguntas sobre las decisiones de gobiernos, empresas y quienes tenían poder durante una emergencia global.

Cregger lleva ese paralelismo más allá de la enfermedad y lo extiende a la forma en que, a su juicio, algunas compañías alimentan la confrontación entre las personas. “‘Resident Evil’ trata sobre una compañía que comenzó una pandemia, que pone a la gente en contra de los demás. Y creo que eso es muy interesante hoy porque, ahora más que nunca, tenemos compañías que hacen toda su fortuna poniéndonos unos contra otros, nos hacen enojar entre nosotros”, explica Zach Cregger, director de Noche Cero.

La inquietud no se limita al poder empresarial. Esta semana, el realizador contó a The Hollywood Reporter que la pandemia le dio otra perspectiva al mostrar la fragilidad tanto de la industria cinematográfica como de EU. También aseguró que, cuando lee las noticias y observa lo que hacen actualmente quienes tienen poder en su país, le resulta “aterrador”. “No pedimos nada de esto, ellos están arruinándolo todo y todos estamos viviendo con eso. Creo que ‘Resident Evil’ es realmente preciso sobre eso y eso me gusta mucho”, sostiene Cregger.

Austin Abrams, protagonista de Noche Cero, lleva el miedo a las epidemias mucho más atrás del covid. “Diría que las pandemias han estado sucediendo desde que estamos aquí. Es algo que parece suceder, desaparecer y luego volver. Así que no sé, tal vez incluso la idea inicial de los zombis tuvo que ver con pandemias anteriores”, señala.