Resident Evil Requiem es una locura

Resident Evil Requiem, el primer título de la saga exclusivo para la generación actual de Playstation y Xbox, que en la consola de Nintendo logra alcanzar los 60 FPS.

Lo nuevo en el juego

De acuerdo con reportes de medios especializados como Digital Foundry, referente en el análisis técnico de hardware, la calidad visual es sorprendente. El análisis asegura que la imagen, partiendo de una base de 540p, logra “verse mejor que los 720p nativos de la Xbox Series S”. Este hito es posible gracias a la implementación de la tecnología DLSS, que renderiza el juego a una resolución inferior para luego escalarlo mediante inteligencia artificial sin sacrificar nitidez.

Rendimiento y estabilidad: el reto del modo portátil

En cuanto a la fluidez, el título oscila cerca de los 60 FPS, aunque experimenta caídas ocasionales hacia los 30 o incluso 25 FPS cuando se juega en modo portátil. A pesar de estas fluctuaciones en momentos de alta carga gráfica, la estabilidad general se reporta como óptima. La consola híbrida de Nintendo parece adaptarse sin problemas a los estándares de hoy, siendo capaz de ejecutar motores exigentes como Unreal Engine 5.

Este rendimiento no es un caso aislado; ya hemos visto cómo el dispositivo maneja entregas de gran calibre como Cyberpunk 2077, Star Wars: Outlaws y Assassin’s Creed Shadows. En el caso específico de Capcom, el uso del RE Engine permite un nivel de detalle en texturas e iluminación que, aunque pone al límite el hardware, ofrece una experiencia eficiente y visualmente óptima.

El futuro de Capcom en la híbrida

El éxito de esta entrega en Nintendo Switch 2 abre definitivamente la puerta a futuros lanzamientos de la desarrolladora japonesa. Tras comprobar que títulos como Resident Evil 7 y Resident Evil 8 funcionan de manera sobresaliente en el sistema, la comunidad ya pone la mirada en posibles versiones de proyectos de gran envergadura, como Monster Hunter Wilds.

La nueva generación de Nintendo no solo acorta la brecha técnica con sus competidores, sino que se posiciona como una plataforma capaz de recibir los lanzamientos más ambiciosos de la industria sin depender exclusivamente de la nube.