El popular cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente y exintegrante de la agrupación Calle 13, publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que condena el asesinato a civiles en Palestina, dentro de la coyuntura del conflicto armado suscitado entre la organización paramilitar Hamas e Israel, comenzado el pasado 7 de octubre.

El también rapero invitó a sus fans a empatizar ante el genocidio y anunció que el lanzamiento de su próximo álbum ha sido pospuesto como una demostración de condena y por el dolor que personalmente enfrenta ante los hechos. “No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto ¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver como explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada?”, fue una de las citas enunciadas ante sus más de 8 millones de seguidores.

“¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza”, continuó el intérprete de “Atrévete-te-te”, letra en la cual se hace una apología al pueblo palestino, y en la que el mismo René señaló como incorrecta y “cancelada” de todos sus conciertos.

El cantante incitó a toda su comunidad de fans para que en lugar de subir un story modelando ropa, o mostrando un plato de comida, busquen información sobre Palestina y denuncien el genocidio. “Esto no lo hago desde el lado del reproche sino que desde el lado de la decepción. Como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammys nadie dijo nada sobre este genocidio”, fue otra de las condenas hechas por el cantante, haciendo alusión a la indiferencia de la industria musical ante este tipo de conflictos.

“Cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer. Libertad para Palestina”, fue la cita con la que Residente culminó su publicación con tintes activistas.