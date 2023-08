El rapero y compositor puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, fue elegido por las listas Billboard Latin y Billboard Español como el más destacado exponente del hip-hop en español en el medio siglo de historia de este género musical, a propósito de la celebración del 50º aniversario del hip-hop.

Pero lejos de celebrar, el boricua fijó su postura y a través de sus historias en Instagram, René indicó que su música no debería ser una competencia. “El arte no es un deporte... Eso de las listas y posiciones no es lo mío”, recalcó el rapero.

Además, aprovechó para compartir una lista de quienes él considera los mejores representantes del género en español entre los que incluyó a Vico-C, Ivy Queen, Tego Calderón, Eddie Dee, PJ Sin Suela, MC Ceja, El Aldeano, Kaseo Real, Ñejo El Broko, Siete Nueve, Hermes Ayala, Canserbero, Serko Fu, Jon Z, Mala Rodríguez, entre otros.

La revista Billboard destacó la “impresionante trayectoria de casi dos décadas” de Residente, su “versatilidad y destreza en el uso del idioma español como herramienta de cambio eficaz”.