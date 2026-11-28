Lyz Sáenz encontró en los poemas de Jaime Sabines palabras y conceptos que no tienen una equivalencia directa en su lengua materna. El desafío de trasladarlos a su idioma forma parte de No es nada de tu cuerpo, libro que reúne 13 textos del escritor chiapaneco en versiones al zoque, tseltal y tsotsil, coeditado por la UNAM, el gobierno de Chiapas y el Instituto Cervantes.

Sáenz, también docente de lengua zoque, tuvo sus primeros acercamientos a la escritura mediante la lectura en castellano. Al comenzar a redactar en su lengua materna tuvo que aprender sus formas escritas, pues no había recibido alfabetización en esta. “Tuve que aprender el idioma en la parte de la escritura, ya que no hemos sido alfabetizados en nuestra propia lengua”, explicó en entrevista con La Jornada.

Un nuevo universo

Para la autora, escribir en zoque significa reconocer otras maneras de nombrar y comprender el entorno. También representa un acto de resistencia y una oportunidad para recuperar conocimientos y expresiones culturales que no siempre encuentran equivalencias en castellano. La reinterpretación de los textos implica resignificar esos conocimientos y, como ella misma lo define, “es tomar tu lugar en el mundo”.

Uno de los mayores desafíos durante la traducción fue trasladar el concepto del amor. Sáenz explicó que en zoque no existe una correspondencia directa con la idea del amor romántico que se emplea en español. “La palabra amor, así como su traducción, no existe en mi lengua. Entonces es como el deseo, como el querer en general. Yo quiero a mi madre, a mi hijo, a mi amigo o amiga y es así. Cuando se refieren a ese sentimiento de manera romántica se le asignan otros nombres. Ahí sí fue un desafío para mí colocar este término del amor en el zoque”, expuso.

Algo similar ocurrió con espíritu, cuya carga conceptual está relacionada con el cristianismo. En zoque no existe una traducción directa, pues su comprensión responde a otra tradición cultural. El trabajo también exigió atender la musicalidad, la estética y el sentido poético de los textos.

Sáenz contó que fue necesario el apoyo de una traductora y tomar decisiones para conservar la esencia de los poemas sin perder las particularidades de su lengua. Comparó el proceso con sumergirse en el mar, extraer piedras y mostrar lo encontrado en las profundidades.

Similitudes

Pese a las dificultades, identificó puntos de cercanía entre la obra de Sabines y su cultura, particularmente en los temas de la vida, la muerte y la naturaleza, experiencias inherentes a la humanidad.

Para la poeta, las traducciones enriquecen las obras al incorporar nuevas perspectivas. Como ejemplo mencionó La Odisea, cuya llegada a otras lenguas permitió descubrir nuevos matices de una obra escrita originalmente en griego. Sáenz también habló de la diversidad lingüística de Chiapas. El tseltal y el tsotsil pertenecen a la familia maya, mientras el zoque forma parte de la familia mixe-zoque. La presencia de esta última lengua en el volumen permite reconocer la diversidad cultural del territorio.

La autora recordó que por mucho tiempo las lenguas originarias fueron consideradas ágrafas y se cuestionó su capacidad para desarrollar sistemas de escritura, pese a que durante siglos han permitido transmitir conocimientos y mantener la comunicación de comunidades.

A la segregación se suman las limitadas oportunidades editoriales y las dificultades para distribuir los libros, circunstancias que obstaculizan el desarrollo de quienes escriben en sus lenguas maternas.

Nuevos mundos

Sáenz considera que llevar estas expresiones a la literatura significa conquistar espacios que antes les fueron negados. A los jóvenes interesados en escribir en sus lenguas los invitó a perseverar, atreverse y abrir camino a quienes vienen detrás. Sin embargo, advierte que publicar libros no basta para garantizar la continuidad de estos idiomas.

“De la oralidad pasamos a la escritura, para que las lenguas se mantengan y continúen, no basta con escribirlas; se requieren espacios dignos donde se puedan hablar y leer. Si bien queda en la memoria y para el estudio, esto es lo que requieren para seguir perdurando en las generaciones futuras”, concluyó.