Resistentes y bonitas para decorar el acuario

Alternanthera rosaefoliaEs una de las especies más resistentes que ofrece durabilidad en el tiempo y un color rojo que va a contrastar, directamente, con el verde del resto de plantas acuáticas. El tamaño es ideal para un acuario grande y se confirma como un tipo de vegetación frondosa y elegante que, sin lugar a dudas, proporciona un ambiente distendido y dinámico en el acuario. Las hojas terminan en pico y pueden tener entre 3-8 cm de largo con tallos de 15 a 50 cm.

La forma compacta de la planta y su fácil crecimiento hace que pueda tener vistosidad y elegancia en el acuario, siendo una de las especies más vigorosas y bonitas con las que ambientar.

Anubias nana

Una de las plantas de acuario más grandes, la especia Anubias barteri tiene su origen en África. Alcanza una altura considerable de 18 cm con hojas de gran tamaño ovaladas en color verde intenso. A su vez, no requiere demasiada luz, lo que puede ser factible para aquellos acuarios que, generalmente, no reciben mucha luz natural o no pueden tener constantemente la luz encendida.

No requiere CO2 adicional y su crecimiento puede producirse de forma lenta en el tiempo; por tanto, nos encontramos con un tipo de planta muy interesante para crear un espacio frondoso de vegetación.

Colección de plantas acuáticas

Esta amplia variedad de plantas acuáticas es una opción muy interesante para el acuario. Son 7 especies distintas, cada una con características propias y bonita apariencia, garantizando una imagen frondosa en el interior del acuario con variedad cromática, hojas grandes y pequeñas y tallos alargados. Se consigue, así, una apariencia bonita, natural y muy verde con la que nutrir el acuario con diversas plantas que pueden llegar a alcanzar los 15 cm de longitud. Todas ellas son fáciles de cuidar, se amoldan a climas templados de forma práctica y son plantas que no florecen, de tal manera que suelen conservar la apariencia original en el tiempo sin que se cambie el aspecto verde.

Lenteja acuática

La Lemna minor es una planta acuática esencial en cualquier acuario, pues es capaz de absorber nutrientes y metales pesados. De esta forma ayuda a limpiar y equilibrar el acuario de forma natural, mejorando la calidad del agua. Se trata de una opción sostenible para quienes buscan soluciones ecológicas para el control de nutrientes en el agua. Ideal para crear zonas de sombra o iluminación tenue en el acuario.

Sus raíces pueden ser un buen refugio para los alevines o pequeños peces del acuario. Es un recurso perfecto para filtrar la luz en acuarios tropicales y mejorar la calidad del agua.

Elodea

Es una de las plantas acuáticas más comunes en los acuarios por buen nivel de adaptación y el fácil cuidado. Se caracteriza por ser una especie de herbácea sumergida perenne que tiene raíces blancas no ramificadas. Se constituye también como una planta filiforme y dioica que ayuda a que no se desarrollen algas en el agua. Destacan los tallos alargados y flexibles que pueden llegar hasta los 20 y 30 cm de largo. En este sentido, merece la pena señalar la altura que pueden alcanzar y los entrenudos largos que pueden llegar a tener, sin olvidar la flexibilidad de la planta que solemos verla en los acuarios con cierto movimiento y agitación como para dinamizar la decoración vegetal del espacio acuático.

Musgo de Navidad

Esta planta es conocida por sus hojas, que parecen un árbol de Navidad. Su nombre científico es Vesicularia dubyana. Es una planta de acuario muy frondosa y bonita que no tiene ni pesticidas ni metales pesados. Tiene la capacidad de limpiar el acuario de caracoles y algas, ayudan a que se elimine la contaminación del acuario de forma directa y sostenible. Tiene la capacidad de crecer en cualquier superficie porosa prefiriendo, fundamentalmente, las rocas o las arenas.

Puede crecer de manera gradual siempre y cuando se controle su extensión, favoreciendo en todo momento que quede bien tupida las distintas partes del acuario y se genere un entorno bonito, natural y agradable para los peces. Además, se compagina muy bien con las bolas de musgo artificiales para acuario.

Bacopa caroliniana

Es una planta de acuario que crece en vertical y puede alcanzar los 40 cm como mucho. Es una alternativa a otras plantas acuáticas densas con hojas grandes, ya que en este caso hablamos de una planta de hojas pequeñas verdes que muestra elegancia y naturaliza el ambiente. En general, a diferencia de las plantas de interior que necesitan poca luz para vivir, la bacopa caroliniana sí necesita iluminación diaria y puede desarrollarse muy bien en espacios donde se recibe cierta cantidad de luz natural o si se coloca luz artificial.

Ceratophyllum demersum

Una de las plantas de acuario más bonitas es la llamada cola de zorro. Esta especie pertenece a las zonas tropicales cálidas. Es ideal para ser colocada en la parte trasera del acuario y se convierte en un buen recurso frente a las algas. En general, colabora en la depuración del agua para que esta sea más saludable para los peces, siendo una gran consumidora de nitratos y fosfatos. Hay que señalar que es muy fácil de cuidar, puede durar muchos años y sirve también como escondite para los alevines. Esta planta tiene la capacidad de desarrollar tallos largos haciendo que se estilice la planta.

Taxiphyllum barbieri

Es uno de los modelos más comunes en los acuarios. Su particularidad es que es pequeña con capacidad de desarrollo en un acuario de forma natural y que proporciona un beneficio esencial: libera el acuario de caracoles y algas. Esta planta es completamente inofensiva para los peces, no es contaminante ni tampoco requiere ningún pesticida.

Puede abarcar áreas grandes y adaptarse a superficies como piedras o troncos, de tal manera que puede expandir su presencia con un crecimiento denso y muy hermoso. Por esta razón, es una especie muy interesante para los acuarios que son de tamaño pequeño o mediano; eso sí, el crecimiento puede ser un tanto lento y es muy apropiado para acuarios pequeños.

Trébol de agua: 6 plantas

El trébol de agua, conocida científicamente como Limnobium laevigatum, es una de las especies de plantas acuáticas que llegan a tener entre 3-5 cm de diámetro y se caracterizan por quedar flotando en la superficie del agua para crear, así, una imagen más típica de los espacios acuáticos naturales.

Además de adornar, también mejora notablemente la calidad del agua, haciendo que esta sea más adecuada para la subsistencia de los peces. Crea un entorno exótico muy bonito como para ambientar y decorar el acuario, todo gracias a la frondosidad de sus hojas verdes.