El gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura y su titular, Claudia Curiel de Icaza, mediante la Dirección General de Circuitos y Festivales, respalda la 15ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Morelos (Filmo 2026). Con el impulso del Programa de Apoyos a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), este encuentro transforma el Centro Cultural Jardín Borda de Cuernavaca en un punto de reunión donde la literatura, el juego y las artes escénicas invitan a niñas, niños y adolescentes a descubrir la lectura y la escritura como experiencias placenteras y cotidianas.

Programa

Nacida en 2007 y caracterizada por una profunda vocación comunitaria —que la ha llevado desde aulas provisionales tras el sismo de 2017 hasta municipios como Ayala, Jojutla, Tlaltizapán, Xochitepec, Tepoztlán, Coatlán del Río, Jantetelco y Zacatepec—, la feria cuenta por primera vez con el estímulo de Profest.

Este respaldo garantiza que se desplieguen más de 20 presentaciones y encuentros artísticos, además de talleres diseñados para estimular el pensamiento crítico, la circulación editorial y el intercambio de experiencias entre familias, bibliotecarios, docentes y promotores de lectura.

Para conectar a las nuevas generaciones con la imaginación y la palabra, la cartelera de este año entrelaza narración oral, teatro, títeres, danza, poesía, escritura creativa y artes visuales. Entre las puestas en escena y espectáculos destacan Cuentos a la carta, El barco de los cuentos, La fabular historia de la niña imperfecta, Nubarrón, Parvada y Un encuentro inesperado, a los que se suman las propuestas musicales Cachivache: Rock para Chavit@s y La Granja del Tío Bob. De manera paralela, los talleres brindarán herramientas lúdicas para que los participantes elaboren sus propias historias, poemas, piezas gráficas y libros artesanales.

Al abrir espacios de aprendizaje colectivo e inclusión en Cuernavaca, la feria se articula con las acciones de Territorios de Paz, haciendo de los libros y la creatividad una vía directa para fomentar la empatía, el diálogo y la prevención de las violencias. Para acompañar estas actividades en favor de los derechos culturales de la niñez y la juventud, se cuenta con la presencia institucional en Morelos de Antonio Zúñiga, director general de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura.