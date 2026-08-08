Respaldan fusión Paramount-Warner

La propuesta de compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, valuada en 111 mil millones de dólares, recibió un nuevo impulso luego de que la Autoridad de Competencia del Reino Unido aprobara la operación al considerar que no afectará la competencia en el mercado británico y que la consolidación fortalecerá a la industria, informó Variety.

Sin cambios

La nueva compañía, encabezada por David Ellison, deberá mantener proyectos originales en Reino Unido durante al menos cinco años, entregar informes operativos y preservar la independencia informativa de sus marcas.

Aunque mercados como Reino Unido y China ya avalaron la transacción, en Estados Unidos sigue pendiente debido a un juicio antimonopolio programado para marzo de 2027.