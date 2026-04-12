Respaldará a Pablo Lyle en su regresó

Juan Osorio prepara el regreso de Pablo Lyle a la televisión mexicana tras su condena por homicidio involuntario en Estados Unidos. El productor aseguró que integrará al actor en una nueva telenovela en cuanto recupere su libertad, una promesa que sostiene pese a que la salida de Lyle de prisión se prevé para finales de 2026 o principios de 2027. “Si sale el mes próximo, el siguiente mes, si Dios quiere, ya está conmigo trabajando”, dijo en un encuentro con la prensa de Televisa Espectáculos.

Cabe recordar que el actor de 38 años permanece en la Everglades Correctional Institution de Florida, donde cumple una sentencia de cinco años de cárcel y ocho años de libertad condicional, impuesta en 2023 por la jueza Marisa Tinkler Méndez.

Durante su reclusión, Lyle colabora en la biblioteca del penal y asiste a otros internos con materiales educativos. Según reportes, su comportamiento ha sido favorable, lo que podría influir en el cumplimiento de su condena y la posibilidad de retomar su carrera.

Ante esto, Osorio sostiene que desea ser el primero en darle empleo a Pablo Lyle cuando salga de prisión. “Creo que pronto Pablo esperemos esté fuera, y yo me muero de ganas. Yo creo que soy el primer productor, que espero serlo, de darle trabajo”, afirmó.

Asimismo, destacó que tiene una relación cercana con el actor, a quien considera su amigo. “Pablo es una gente que creo en él y creo que esta gran experiencia le va a servir mucho para madurar y crecer”, comentó.