Respetan a las nuevas Jeans JNS

Angie Taddei, una de las integrantes originales de Jeans, reacciona a la decisión de su excompañera, Paty Sirvent, de convertirse en la manager de cuatro nuevas jóvenes que, han adoptado el título de Jeans JNS.

Taddei, que se encuentra promocionado la gira de la agrupación por Europa y su participación en el 90’s Pop Tour Antro, fue entrevistada por Venga la alegría, para conocer qué opinión le merece que Paty, la exlíder, haya impulsado la creación de una nueva versión del grupo, que alcanzó el éxito durante los 90 y principios de los 2000.

La cantante de origen argentino descartó algún tipo de competición pues, las jóvenes que ahora se dan a conocer como Jeans JNS le recuerdan a sí misma y, por supuesto, a sus compañeras de agrupación, con las que, desde muy pequeñas, soñaba con hacerse famosas. “Imagínate, yo me pongo en el lugar de las chavitas, estás empezando su carrera, estás ilusionadísima de cantar, de hacer cosas nuevas y subir al escenario, no está padre que por una situación, que no tiene nada que ver con las chavitas, les empiecen a tirar”, dijo al matutino.

Expresó que así como ella, y las otras integrantes de JNS, Regina Murguía y Melissa López, sus fans más cautivos respetan el proyecto que Paty está impulsando con cuatro nuevas jóvenes. “Yo creo que nuestros fans son amables, somos parte de una comunidad de amor, de respeto, de igualdad, de eso es la bandera de JNS, entonces, aquí nosotros todo bien”, ahondó.

Derechos de autor

Pese a su postura conciliatoria, Angie aclaró que, si bien, respeta que Sirvent lance su versión del grupo, aclaró que el vocativo JNS le pertenece a ella, a sus compañeras y a Bobo Producciones, la empresa que las representa. “¿Mera verdad?, nosotras somos JNS, ellos son Jeans y ya está ¿no?, en cuanto a la cosa legal, me imagino que los abogados se estarán encargando, nosotras seguimos trabajando, construyendo, dedicándonos a lo que llevamos dedicando hace diez años, a crecer el nombre JNS y a lo nuestro, esto ya es nuestro, ¿crecimos en un grupo?, sí, sin duda, pero hoy somos JNS”, destacó.

Aclaró que Sirvent nunca se acercó a ninguna de ellas para expresarles su plan de reconstruir el concepto de Jeans con nuevas jóvenes. “Nada de hablar, ella nunca levantó el teléfono para platicarnos nada, ni contarnos nada, ni pedirnos nuestro apoyo, nada”, precisó Angie.

Nuevos proyectos

La cantante no descarta que, en un futuro, ella y sus compañeras lancen una gira por 30 años del grupo, en la que les gustaría invitar a todas las compañeras que formaron parte del concepto. Las nuevas integrantes de Jeans ya han lanzado una versión renovada de la exitosa canción “Enferma de amor”, que hicieran famosas las integrantes originales en el año 1997.