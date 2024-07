Mientras Cazzu, expareja de Christian Nodal, se ha tomado un sinnúmero de fotos con su hija Inti, el mexicano no deja de presumir a su perro Chichi, situación que fue criticada por una internauta, lo que prendió al mariacheño. Fue en el perfil de la mascota de Nodal donde una usuaria comentó: “Ojalá publicaras tanto de tu hija como de un perro. Y no es nada en contra de la perrita, solo no es justo”.

El mensaje generó una respuesta directa de Nodal, quien en la misma cuenta respondió: “Hola, corazón. Para proyectarse y opinar sin conocer sobre vidas ajenas está el perfil de mi papi”.

Christian Nodal ha recibido críticas por su ruptura con Cazzu y por eliminar publicaciones relacionadas con ella y su hija de sus redes sociales.