Responden a carta de “El Pirru”

José Emilio, el hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy, respondió a la carta que su padre, José María Fernández, “El Pirru» compartió a los medios, en la que explica por qué la relación entre padre e hijo está rota.

Emilio fue el primero que a través de una misiva intentó que la reconciliación con su padre se diera. Sin embargo, “Pirru” le habría puesto como condición que le entregara el dinero de la venta de la casa de Cuernavaca de Mariana Levy, fallecida en 2005, una actitud que decepcionó por completo al joven.

Intercambio de opiniones

Al verse expuesto en medios, “El Pirru” le dedicó a su hijo una carta que muchos tachan de ofensiva, agresiva y dolorosa, pues en ella enlista los supuestos defectos de su hijo, sus fallas y lo etiqueta como “una combinación genética fallida”.

José Emilio, quien se prepara en el CEA de Televisa para ser actor, respondió también con una reveladora carta, en la que lamenta no haber tenido una madre ni un padre.

“El padre que yo necesité ya no existe para mí, no porque haya muerto físicamente, sino porque nunca lo estuvo emocionalmente; hoy no sé quién eres”, confesó.