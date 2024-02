Abraham Quintanilla, padre de Selena, no se quedó callado ante el próximo estreno del documental Selena & Yolanda: the secrets between them, de la cadena Oxygen, y dijo que sus abogados trabajarán en el caso.

En un adelanto del documental, cuyo título en español es Selena y Yolanda: los secretos entre ellas, Yolanda Saldívar, la asesina de la cantante, dice que revelará un supuesto “secreto” que guardaba la “reina del tex-mex”. “Después de tantos años, creo que es tiempo de aclarar la historia”, le dice Saldívar, de 63 años, al presentador Patrick L. O’Daniel. “Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad”, comentó Yolanda.

La antigua presidenta del club de fans de Selena está tras las rejas en la Unidad Mountain View de Gatesville, Texas. Si bien fue sentenciada a cadena perpetua, podría obtener la libertad condicional en el 2025. En el tráiler del documental, Saldívar confiesa: “Yo tenía miedo, estaba asustada”.

Por su parte, Abraham Quintanilla dijo a TMZ que “deja en claro que él y el resto de la familia de Selena no están involucrados ni apoyan el proyecto de ninguna manera o forma”. Además, el padre de la intérprete de “Como la flor” y “Amor prohibido” añadió que “no quiere tener absolutamente nada que ver con Yolanda, y sus abogados estarán al pendiente del documental, ya que el nombre de Selena tiene un dueño”.

Abraham asegura que Yolanda no dice la verdad. “Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir”, dijo el también padre de Suzette y A.B. “Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca”.