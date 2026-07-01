Restauran templos en el estado

Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del estado de Chiapas hizo un recorrido de supervisión por los trabajos de conservación que se efectúan en los templos de Santo Domingo de Guzmán y San Caralampio, en Comitán de Domínguez.

Durante de la visita, informaron, se contó con la presencia del equipo de arquitectos especialistas de la Sección de Monumentos Históricos de Comitán de Domínguez, que presentaron los avances de las intervenciones, así como las técnicas de conservación y restauración que se implementan en los inmuebles históricos ya señalados.

A dichas actividades se sumó el director del centro INAH Chiapas, el arqueólogo Leobardo Pacheco, así como integrantes del comité parroquial de Santo Domingo con quienes mantienen una coordinación permanente para el desarrollo de los trabajos.

Finalmente, destacaron que estas acciones reflejan el compromiso del centro INAH con la preservación del patrimonio histórico edificado y fortalecen la labor conjunto entre especialistas y la comunidad para conservar los monumentos históricos de Comitán de Domínguez.

Siguen las restauraciones

El Instituto Nacional de Antropología e Historia también dio a conocer la intervención de un espacio en una iglesia de la antigua San Bartolomé de los Llanos. Se trata de la restauración del área de coro del templo del Señor del Pozo, que estaba en malas condiciones. Estas tareas contaron con el apoyo de la sociedad civil y el Ayuntamiento, así como con el aval del INAH Chiapas.

En ese sentido, Augusto Borraz Ayar, presidente municipal de Venustiano Carranza, reconoció la labor del arquitecto Fredy Corzo Espinoza. Indicó que este especialista es un destacado restaurador y un referente en la preservación del patrimonio cultural de Chiapas.

Añadieron que el área restaurada presentaba un avanzado deterioro, pero gracias al trabajo del experto, el sitio quedó en óptimas condiciones.