Restaurarán zonas arqueológicas de México

Zonas arqueológicas de Veracruz serán restauradas y rehabilitadas como parte de los preparativos para recibir a visitantes nacionales y extranjeros por el Mundial de Futbol 2026, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El delegado del instituto en Veracruz, Fernando Molina Herbert, explicó que una de las prioridades es atender sitios arqueológicos del norte del estado que resultaron dañados por las inundaciones de octubre pasado.

Entre los monumentos contemplados están El Tajín, Quiahuiztlán, Cuyuxquihui y Cempoala, donde se repararán afectaciones provocadas por las crecientes de ríos y escurrimientos.

Estrategia nacional

Molina Herbert expuso que se emitió una directriz nacional del INAH para intervenir zonas arqueológicas y museos con potencial turístico ante la celebración del evento deportivo. "Tenemos un criterio nacional instruido por el director general, con base en las zonas arqueológicas y museos vinculados al Mundial; en Veracruz sí se tiene planeado intervenir", explicó.

A nivel nacional se tienen programadas intervenciones en Teotihuacán y zonas arqueológicas de Puebla, como parte del mismo proyecto.

Museos y espacios históricos

En Veracruz, también se contempla la rehabilitación de San Juan de Ulúa y El Tajín, con el objetivo de reabrir museos que actualmente permanecen cerrados al público.

El delegado destacó que, aunque las sedes mundialistas serán Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se prevé que los visitantes permanezcan en el país por más tiempo y recorran otros estados. "Se contempla que los visitantes puedan quedarse semanas o meses adicionales y visitar entidades como Veracruz, Oaxaca o Morelos", expuso.

La meta es que todos los trabajos de restauración estén concluidos en mayo de 2026, por lo que las obras deberán iniciar a principios del próximo año. En otro tema, Molina Herbert informó que la rehabilitación del antiguo hospital de San Carlos, ubicado en el centro histórico del puerto de Veracruz, registra un avance de 75 por ciento.

Las acciones forman parte de la estrategia cultural y turística nacional para aprovechar el flujo de visitantes que llegará a México con motivo del Mundial de Futbol 2026 y fortalecer la conservación del patrimonio histórico.