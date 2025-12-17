Restrepo no estará en el Hay Festival

Los escritores colombianos Laura Restrepo y Giuseppe Caputo cancelaron su participación a la edición 21 del Hay Festival Cartagena, como respuesta a la presencia de María Corina Machado, política de Venezuela, quien está programada para ser parte del encuentro cultural y literario a desarrollarse en la ciudad colombiana del 29 de enero al 1 de febrero.

Misiva

Fue a través de una carta dirigida a la directora general del Hay Festival, Cristina Fuentes de la Roche, que Laura Restrepo informó sobre su decisión de no acudir al encuentro, y menciona directamente que se debe a la participación de Corina Machado como ponente en el festival.

“Mi querida Cristina: debo cancelar mi asistencia al Hay Festival de Cartagena 2026, al cual gentilmente me has invitado como ponente. El motivo es la asistencia al mismo de la señora María Corina Machado, activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina”, externó.

La autora de reconocidas obras como Delirio y La multitud errante expresó en su escrito que mantiene una amistad con Fuentes de la Roche y con el equipo organizador del Hay Festival, sin embargo, la decisión de invitar a María Corina Machado “es pasarse de la raya”.

“Pero invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países”, señaló la escritora.

En contra de María Corina

Por su parte, el escritor Giuseppe Caputo también dirigió una carta en redes sociales al Hay Festival, donde expresó su postura sobre la participación de María Corina Machado en el encuentro. El autor señaló que le parece un problema grave la presencia de la política venezolana en el festival, ya que es “una legitimadora de una invasión militar”.

El Hay Festival emitió un comunicado, donde afirmó que el encuentro “no se alinea ni se suscribe con las opiniones, posiciones o declaraciones de quienes participan en sus actividades ni con sus posicionamientos políticos”.

“Invitamos a la participación crítica de participantes y público en el festival”, declaró el Hay Festival, e indicó que respeta la decisión de Laura Restrepo y Giuseppe Caputo.

De acuerdo con el programa del Hay Festival Cartagena, la intervención de Machado está programada para el viernes 30 de enero a las 19:30 horas en el auditorio Getsemaní, en donde conversará con Moisés Naím.