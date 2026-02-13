Resurge batalla entre Lively y Baldoni

Las negociaciones de conciliación ordenadas por la corte en la demanda por acoso sexual y represalias que Blake Lively interpuso contra Justin Baldoni fracasaron, y los coprotagonistas de It ends with us casi con certeza irán a juicio, de acuerdo con Deadline.

Los intentos por llegar a un acuerdo han sido “infructuosos”, declaró Bryan Freedman, abogado de Baldoni, frente al Tribunal en Manhattan, tras concluir lo que pudo ser el primer y último día de conciliación. Freedman dejó claro que el juicio con jurado vuelve a estar sobre la mesa.

Aunque reconoció que “siempre existe la posibilidad” de un arreglo, el abogado admitió con pesimismo que no sabe si se retomarán las conversaciones antes del juicio. Tanto Lively como Baldoni salieron del tribunal alrededor de las 13:00 horas (hora del Pacífico), tras una sesión privada con la jueza Sarah L. Cave.

Fue la primera vez que coincidieron en un juzgado desde que la actriz de A simple favor presentó la demanda, que ahora asciende a 550 millones de dólares. Además, acusa a Baldoni de orquestar una campaña de desprestigio en su contra en redes, a mediados de 2024.