Reta “El Potrillo” a Gerardo Ortiz

Alejandro Fernández reaccionó sumamente sorprendido a las declaraciones de Gerardo Ortiz, quien asegura que “El Potrillo” se encontraba al tanto de los malos manejos del productor Jesús Pérez Avelar y aun así siguió trabajando con él.

Gerardo Ortiz testificó hace unos días por haber violado la Ley Kingpin a causa de su relación con Jesús Pérez Alvear, su antiguo manager, y Ángel del Villar, quien en breve recibirá sentencia en Estados Unidos. “El Potrillo” explicó que él no sabe sobre la situación de Ortiz, aunque le cayó como balde de agua fría saber que el cantante estadounidense lo salpicó al decir que él también sería llamado a testificar. “¿Yo, por qué?”, dijo Fernández. Incluso un tanto sorprendido y molesto señaló que no tiene ningún citatorio ni advertencias de las autoridades, por lo que retó a Ortiz a demostrar lo que decía.

“Jamás he tenido problemas con nadie y pueden verlo en cualquier lugar, ni amenazas. Yo soy una persona que se ha dedicado a trabajar de manera profesional como me enseñó mi padre y así lo haré siempre”, dijo, y reiteró que él no tiene nada qué ver con ese caso, por lo que no quiso dar más declaraciones al respecto.

El hijo de Vicente Fernández acudió a la reinauguración de la tienda Tiffany & Co., donde fue el encargado de cortar el listón junto con Diego Boneta y Adria. Ahí compartió que se encontraba feliz por el lanzamiento del tema “Un millón de primaveras”, el cual era un homenaje a su padre, que grabó para un álbum que saldrá el próximo 10 de mayo como regalo a todas las madres que siguieron a su papá.

Destacó que este tema es muy especial para él, ya que su padre lo cantó y fue uno de los temas que en los últimos años le dio muchas satisfacciones en sus presentaciones.

Ahora que está próximo su cumpleaños, Alejandro reveló que no tiene pensado nada en particular, más que pasarlo en familia, en casa, con sus hijos y sus nietas. “Estoy por cumplir 54 años y estoy listo para el retiro en unos años más”, señaló.