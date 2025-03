Un estudio de una revista para adultos basado en inteligencia artificial afirmó que Janaína Prazeres es “la mujer perfecta”. Sin embargo, detrás de esa “perfección” hay mucho bisturí y procedimientos estéticos.

La modelo e influencer brasileña se ha sometido a cirugías estéticas 20 veces, con un costo total de casi un millón de dólares, por lo que fue interrogada en un aeropuerto, ya que no se parecía en nada a la foto de su pasaporte.

Cuando volaba de Brasil a Estados Unidos, la mujer fue detenida por personal de control migratorio, quien estaba confundido por su foto, por lo que la retuvieron durante 40 minutos mientras le pedían que demostrara su identidad. “Siempre supe que esto podría suceder en algún momento porque mi apariencia ha cambiado mucho a lo largo de los años”, dijo al podcast Need to know. “Pero en ese momento fue un ‘shock’, uno nunca espera que lo detengan en un aeropuerto sin hacer nada malo”.