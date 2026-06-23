Reto podría reunir a Adrián y Gala

Una de las rivalidades más mediáticas que surgieron en una de las ediciones del programa La casa de los famosos México, fue la del creador de contenido Adrián Marcelo contra Gala Montes, y después de tantos dimes y diretes podrían hacer las paces.

Como se recuerda, en la emisión Adrián exhibió una supuesta falta de estabilidad emocional de la actriz y ella, a su vez, lo expuso como una persona tóxica y misógina.

Pero el Mundial 2026 encendió una llama de esperanza para que ambas personalidades ondeen la bandera blanca y todo por un bien común: ver ganar a México la competencia de futbol.

Todo se dio cuando el “youtuber” convivía con seguidores y hablaban de futbol y uno de ellos le lanzó una pregunta que cambió todo el rumbo de la conversación: si México gana, ¿estaría dispuesto a hacer las paces con Gala Montes?

Fuertes declaraciones

Lejos de esquivar el tema, Adrián Marcelo respondió que sí y, entre risas y entusiasmo, lanzó una frase que sorprendió a todos los presentes: “¡Te amo, Gala, ¡te amo!”.

El video fue visto por Gala, quien sorprendió al lanzar una propuesta por el tono serio con el que fue expresada. En el video compartido, la actriz dijo: “Oigan, no, en serio. Estoy hablando en serio. Adrián, si estás viendo esto, es en serio, ‘güey’… Estoy hablando en serio, Adrián, si estás viendo esto, si México gana el mundial, hago las paces con Adrián Marcelo”.