Retrasan liberación de “Diddy”

La liberación de Sean “Diddy” Combs fue, de nueva cuenta, modificada, luego de que se reportara que el rapero llevaba una vida de supuestos privilegios tras las rejas.

Desde octubre del 2025, Combs cumple una condena de 4 años y 2 meses por dos cargos de transporte con fines de prostitución. Sin embargo, en varias ocasiones su salida se ha reprogramado, la última vez para el próximo 21 de enero del 2028.

Ahora, de acuerdo con información de la revista People el también productor musical deberá pasar más tiempo en prisión, luego de que la NBC diera a conocer que Combs habría utilizado artículos prohibidos dentro de la prisión, entre ellos un teléfono celular y una tableta modificada para acceder a contenido para adultos.

Beneficios

También se reportó que “Diddy” habría recibido comidas especiales, masajes y bebidas alcohólicas, incluido coñac. Además de una tableta para ver películas y documentales. Las autoridades penitenciarias aún no han confirmado que el cambio esté relacionado con estas denuncias; pero la Oficina Federal de Prisiones (BOP) ya hizo oficial la nueva fecha, esta vez para el 2 de marzo del 2028.

Anteriormente, también se dijo que el famoso había sido trasladado a régimen de aislamiento, lo cual fue confirmado por el medio estadounidense.