Retratan el Tuxtla de los años 90

En 2025, el periodista cultural y escritor Emmanuel Grajales Clavel presentó su libro El imaginario limítrofe, visitando tres escenarios de Tuxtla Gutiérrez: la librería del Fondo de Cultural Económica, la Feria del Libro de la Unach y en el Patio Cívico del Palacio Municipal.

En entrevista con Cuarto Poder, explicó que este volumen es el resultado de uno de los proyectos beneficiaros del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda), en su edición 2019-2020.

Resaltó que inicialmente se llamó Confesiones de imaginarios, pero debido a cuestiones editoriales terminó por cambiar el nombre. Bajo ese título encontró la oportunidad de publicar de manera física las nueve crónicas que conforman la obra, gracias al respaldo de la editorial Tifón.

La serie de crónicas aborda diversos temas de la década de los años 90 y 2000, pero que con el pasar de las ediciones y de otras lecturas, optó por darle un toque más autoficcional, algo similar a lo que han hecho escritoras como Guadalupe Nettel y Fernanda Melchor.

Una mirada al fin de siglo

Asegura que sí bien los textos se pueden catalogar como crónica porque hablan del Tuxtla de los 90, le dio un estilo más fresco, mezclando hechos reales de la vida del autor con elementos de ficción.

Relata que uno de los ejercicios que buscó con este trabajo fue alejarse de la crónica costumbrista, acercándose a una más urbana, en la que manejó la idea del yo, lo cual es algo que plantea la autoficción. “Si bien en todas las historias soy el protagonista y también soy el narrador, también tengo una perspectiva muy particular de cómo interpreto y me apropio del espacio”, expuso.

De igual forma, refiere que El cuerpo en el que nací fue es uno de los libros de Guadalupe Nettel que le sirvieron para ir creando estos escritos, y en algunos casos los retomó como epígrafes de sus crónicas.

“En esa novela la escritora habla de su vida de los años 70, sobre cómo fue su contexto y, sobre todo, su enfermedad, por lo que en mi obra también manejo ciertas peculiaridades, como los lugares en donde viví y como concebí mi espacio, ya que mi familia no era propiamente chiapaneca y eso me permitió ver a Tuxtla de manera distinta”, detalla.