Retratan historia y luchas de la capital

El empresario, profesor y poeta Saúl Zenteno Bueno habló de su poemario Resistencias y Rebeldía, una obra que retrata la historia, las luchas de la sociedad civil y la vida cotidiana en Tuxtla Gutiérrez durante el periodo del 2016 al 2020.

El libro, que fue presentado en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, está estructurado en dos secciones que abordan la realidad de la capital chiapaneca desde distintas aristas.

En la primera parte, se enfoca en problemáticas sociales tanto nacionales como locales que impactan a la comunidad. Entre los temas plasmados se encuentran episodios puntuales como feminicidios y las protestas que se suscitaron en aquellos años.

En la segunda parte, Zenteno Bueno mantiene el carácter social, pero adopta un tinte más romántico y personal. En este apartado, el escritor aborda la construcción de las disidencias sexuales en la ciudad y cómo se vivían las relaciones afectivas en esa época no tan lejana.

Mirada al pasado

En sus palabras, Saúl describe su propia obra como una “memoria” de un Tuxtla Gutiérrez que ha cambiado profundamente tras el paso del tiempo y la pandemia.

Lamenta que en ese lapso se hayan perdido algunas actividades como la Vía Recreativa que se llevaba a cabo los domingos, la disminución de las marchas de protesta ante los feminicidios y la violencia contra periodistas, así como un “entumecimiento” generalizado en los gremios de la sociedad civil, activistas y comunicadores.

Asimismo, reveló que la publicación de este trabajo significó un acto de protesta interna, ya que tomó la decisión creativa de no publicar ni presentar la citada obra hasta que el edificio fuera entregado a la Fundación Fernando Castañón Gamboa.

Por esta razón el escritor estuvo guardado el libro durante más de cinco años, hasta que vio la luz de manera independiente este año. Las personas interesadas en adquirir un ejemplar pueden ponerse en contacto directo con el autor a través de redes sociales.