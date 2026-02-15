Retratan la demencia en el carnaval coiteco

En Mi amigo el loco, el escritor Muhamad Pujol aborda la locura que se desata en el Carnaval Zoque Coiteco, el cual celebra este domingo 15 de febrero su Baile de Plaza.

El libro que hace algunos años fue presentado en Chiapas retoma la historia de un cuidador de enfermos mentales de un manicomio llamado Jesús Corzo León. La vida este personaje cambia rotundamente cuando conoce a Lorenzo Portocarrero, quien es un poeta caído en desgracia que permanece recluido en dicho lugar.

La trama inicia cuando ambos deciden embarcarse en una aventura con la finalidad de aligerar el peso de un tormentoso pasado. “La ruta es aderezada con todo el color, sabor y tradición del Carnaval Zoque Coiteco, una fiesta demencial”, se lee en la contraportada del volumen.

En medio de la locura desenfrenada es cuando ambos personajes están más cerca de encontrar el antídoto que salve su mente y, sobre todo, su alma. Por su parte, Jose Lira, quién escribió el prólogo de este volumen, adelanta que el Carnaval Zoque es clave para entender esta novela. “La catarsis del pueblo, aderezada por el alcohol, irá acompañado el encuentro de viejos amigos y parientes, sin faltar los lugares paradisiacos que son mudos testigos de un amor verdadero y de otros que se quedaron a medio camino”, prosigue.

Remembranza

Muhamad relata que se encontró con el carnaval como parte de su trabajo periodístico en la página de internet www.mexicolindoyquerido.com.mx, donde publicó varios textos sobre está festividad. “Al vivir está manifestación cultural pude recordar con claridad los cuentos de mi abuelo y lo certero que eran en cuanto a los sonidos, tradiciones, olores y hasta sabores”, refiere.

De igual forma, expresó que nunca antes había tenido la oportunidad de visitar un sitio que, por unos días, se vuelve “todo un manicomio”. La novela se puede conseguir contactando al escritor por medio de sus redes sociales, en donde aparece como Muhamad Pujol.