La obra Mis abuelos, mis padres y yo (1936), de Frida Kahlo, es más que un retrato familiar, explicó Beverly Adams, curadora de arte latinoamericano del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA).

En el marco de su 65º aniversario, el Museo Frida Kahlo-Casa Azul organizó el ciclo de conferencias titulado “Pinceladas de Frida”, en el que especialistas hablan sobre pinturas de Kahlo que se encuentran fuera del acervo de la Casa Azul. Fue en este ciclo en el que Adams indicó que Mis abuelos, mis padres y yo, que forma parte de la colección del MOMA, es una pieza que también habla de migración.

En el cuadro, Kahlo muestra su árbol genealógico, con sus padres, Matilde Calderón y Guillermo Kahlo al centro, y a sus abuelos maternos y paternos en las esquinas superiores. En el cuadro, los rostros de sus abuelos están colocados sobre unas nubes, como si flotaran. La idea de la nube puede ser una referencia al cuadro The past and the present or philosophical thought, donde Henri Rousseau, uno de los artistas favoritos de la mexicana según Adams, se autorretrató con su esposa y colocó en nubes los rostros de las parejas anteriores de ambos.

Sin embargo, la especialista señaló que en un boceto de la obra —el cual se encuentra en la Casa Azul— se puede ver que originalmente en vez de pintar nubes, Kahlo planeaba colocar los rostros de sus abuelos frente a sus países de origen; del lado paterno había dibujado la silueta de Alemania y del lado materno la silueta de México.

“Se ha señalado que Kahlo hizo este cuadro por razones políticas. Su padre nació en el Imperio austrohúngaro, luego se mudó a Alemania y, eventualmente, a México. Kahlo pensaba que sus abuelos eran descendientes de judíos. Así que quizás la pintura tiene un significado más profundo”, declaró Adams.

La curadora explicó que Kahlo la creó un año después de las leyes de Nuremberg, con las que los nazis promovían la pureza de la raza y prohibía los matrimonios interraciales. Con este contexto, Adams dijo que Kahlo hizo referencia a las pinturas de castas del siglo XVI y mostró cómo el matrimonio de sus padres era interracial. “Esta es la primera obra en la que (Kahlo) hace referencia explícita a la migración. Su padre es quien divide la tierra y el mar y es su hija quien completa el proceso de aculturación”, afirmó Adams, y agregó que Family portrait (1949-1950) es otra obra en la que Kahlo muestra su genealogía.

Raíces en la Casa Azul

La Casa Azul es otro elemento importante en el cuadro. Kahlo se retrata de niña en medio del patio de la casa y junto a un árbol. De acuerdo con Adams, esta es una referencia al arraigo de Kahlo a su tierra y como punto de unión de toda la familia, por sujetar el lazo rojo que los une.

La experta destacó que la pose de la niña Frida recuerda al Retrato de Luther Burbank que hizo la artista en 1931. En esta pintura, Kahlo muestra al científico creador de la nectarina, como el tronco de un árbol, cuya raíz surge de un cuerpo enterrado.

“Burbank fue enterrado en su jardín. Este arraigo a su jardín es paralela a la relación de Kahlo y su infancia”, y por lo tanto, a la relación con el que fue su hogar desde entonces.