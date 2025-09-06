Reubican 12 monumentos arqueológicos

Ante la falta de presupuesto para la contratación de personal especializado, militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron la mano de obra para reubicar los 12 monumentos arqueológicos que conforman el complejo Los Monjes, vestigio arqueológico hallado durante la construcción del Tramo 7 del Tren Maya en la comunidad de Xpujil, cabecera municipal de Calakmul, Campeche.

Estas labores eran supervisadas de manera permanente por dos arqueólogos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asignó a las obras, y de forma más espaciada por capitanes de la Sedena y por el arqueólogo Manuel Pérez Rivas, coordinador del salvamento arqueológico del Tren Maya.

Personal castrense y albañiles fueron capacitados para este proceso que incluye hacer los acabados finos a los basamentos mayas, bajo la supervisión de tres especialistas y siguiendo todos los protocolos de conservación, de acuerdo con Pérez Rivas.

La estación del Tren Maya se ubica a 2 kilómetros del centro de Xpujil. Ahí, la Sedena adaptó un gran patio al aire libre para reubicar el complejo Los Monjes ya que, por sus dimensiones, el INAH decidió no preservarlo in situ para evitar modificar el trazo del tren.

Los Monjes fue un espacio ceremonial maya del Clásico Tardío (entre 600 a 900 d. C.), donde existieron viviendas, cuartos abovedados y salones con pisos estucados llamados "salones de concejo", en los que gobernantes, junto con sus colaboradores, se sentaban a discutir asuntos administrativos.