Reúne testimonios sobre diversas aves

En su libro Vuelo sin afán, el escritor Marco Antonio Besares Escobar reúne una serie de textos sobre diversas especies de pájaros que ha logrado documentar en diferentes rincones del mundo.

El también avistador de aves indica que la obra es un reporte de aproximadamente cinco años de observar a especies en su mayoría registradas en el estado de Chiapas. Destacó que los lectores encontraran la crónica del avistamiento, detallando el lugar en que ocurrió y las características de cada ejemplar, además de otras ideas.

Compartió que este nuevo libro es la continuación de su trabajo titulado Idioma de los pájaros, y refiere que lo que documenta es la “crónica del encuentro”.

Reconoció que este no es un volumen hecho por un experto en fotografía o naturaleza, ni de alguien que se asuma como ornitólogo, sino por un aficionado que en una etapa de su vida comenzó a escribir sobre este pasatiempo.

Agregó que se trata de un testimonio que busca llamar la atención de las personas del estado para que reconozcan la diversidad y la riqueza de las aves que hay en el mundo.

Recordó que don Miguel Álvarez del Toro creó una obra excepcional para la cual dibujó cada una de las especies de aves a modo de ilustración, misma que actualmente se encuentra agotada, pero es conocida por muchos especialistas en la materia.

Aunque compartió que él no llega a esos alcances, busca que más personas accedan a este universo y con ello poner su granito de arena.

Evento

El libro fue presentado en Café Totico, dentro de las instalaciones del Instituto Casa de las Artesanías, donde se contó con la participación de Sarelly Martínez Mendoza y de Juan José Balcázar.

En su oportunidad, Balcázar expresó: “Los que venimos de pueblos, de la belleza rural de los campos de Chiapas, encontramos en este libro aves que hicieron volar nuestra imaginación de niños. Aves que despertaron curiosidad, misterio y asombro. Aves que, de tanto verlas, se convirtieron en una extensión de nosotros. Aves que nos enseñaron la libertad, la naturaleza, los sueños y la esperanza”.

Por su parte, Sarelly Martínez detalló que este escrito provoca muchas reacciones y muchas lecturas, “porque no solo es el momento de capturar y perseguir a las aves, sino que en cada fotografía hay una historia y una búsqueda personal, por lo que nuestro Marco en ocasiones se convierte en filósofo y pensador de lo que significa un pájaro”.