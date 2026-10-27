Reúnen a referentes del arte en Chiapas

Las obras de Yasmin Sierra Palomeque y Nacho Chincoya conforman la exposición “Vistarama”, la cual puede visitarse en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Esta es una oportunidad para conocer las propuestas de dos referentes del arte chiapaneco, con trayectorias que los han llevado a exhibir su trabajo dentro y fuera del país. Sierra Palomeque presenta trabajos relacionados con su serie “Soñé con árboles”, mientras que Chincoya presenta varias piezas creadas este año.

Museografía

La exposición está montada de modo que cada arista vaya presentando su obra, como una especie de diálogo entre ellos, dejando entrever la maestría de sus pinceladas y sus propuestas artísticas.

Al ingresar a la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de la Ciudad, el visitante es recibido con un texto que revela el significado del título de la muestra: “‘Vistarama’, palabra compuesta que combina la raíz ‘vista’ (visión o panorama) con el sufijo de origen griego ‘rama’ que significa ‘espectáculo’ o ‘lo que se ve’”.

Asimismo. se comparten dos pensamientos de los artistas. Yasmin Sierra Palomeque expresó que “la pintura como miedo para el encuentro con uno mismo, te obliga a voltear a ver el origen, la magia, la fantasía dentro de ti, la naturaleza interior-exterior y los mensaje que hay en ella”.

Por su parte, Nacho Chincoya refiere: “Mi trabajo es revelar, abrir ventanas que apuntan a lo visible o invisible. Realidad Alterna o viaje en el tiempo. La creación mueve ese juego”.

Yasmin Sierra Palomeque

Nacida en el municipio costero de Pijijiapan, es una de las artistas plásticas contemporáneas emergentes más destacadas del sureste mexicano. En el año 2018 fue seleccionada entre los 56 creadores a nivel nacional para formar parte de la prestigiosa muestra colectiva “Parámetro 03”, exhibida en el Museo de la Ciudad de México.

Este año, sus piezas de corte íntimo dieron un salto a nivel internacional, logrando llevar su obra a exposiciones gestionadas en ciudades clave de Europa como Londres y Ámsterdam.

Nacho Chincoya

Es un destacado artista visual y pintor mexicano nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1973. Estudió Diseño Gráfico en la Escuela Gestalt de Arte y Diseño, y Artes Plásticas en la Unicach. Entre sus distinciones destacan los premios de adquisición en la primera y la tercera Bienal de Pintura y Escultura del Sureste.

Obtuvo menciones honoríficas en la V Bienal de Pintura del Sureste Joaquín Clausell y en la V Bienal de Yucatán. Su obra ha sido expuesta de manera individual y colectiva a niveles nacional e internacional, en países como Estados Unidos, España, Japón y China.