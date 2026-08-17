Reúnen diversas formas de crear

Artistas nacionales e internacionales concentrarán su talento en la 54ª edición del Festival Internacional Cervantino, con propuestas que animan a las audiencias juveniles con lo alternativo, lo experimental y los ritmos urbanos.

Entre ellos está Julian Sartorius quien presentará el álbum RLLRLRLLRRLRLRLRLLRLRLR, material compuesto a partir de un patrón de 23 compases individuales que se repiten sin pausa, y que el propio músico interviene en tiempo real con la introducción de diversos instrumentos y objetos, dando como resultado un horizonte de nuevos paisajes sonoros.

A través de la intensidad física y emocional, Hervé x Mazelfreten (Francia), hip-hop, el pop, la electrónica y la danza urbana para convertirlos en una respiración colectiva que transformará Los Pastitos en un espacio de trance, libertad y movimiento.

Debit (Estados Unidos-México), proyecto musical de Delia Beatriz, compositora, productora, DJ y artista mexicana radicada en Nueva York, ofrecerá una experiencia sonora con ritmos como la guaracha y el tribal que se combinan con texturas industriales, raptor house y funk brasileño con techno.

Talento nacional

Desde Yucatán Pat Boy con Báat Paax, compositor y activista cultural quien a través de sus letras honra la memoria y la resistencia de la historia no contada del pueblo maya con el fin reivindicar al rap y desafiar los estereotipos de este género musical.

La efervescencia del house parisino estará a cargo de Busy P, quien compartirá set con Breakbot & Irfane, célebres por retomar el sintetizador y la armonía de inicio de los años 90. Para elevar la esencia de la noche se suma la voz de Yasmin, quien además posee un gran horizonte creativo en torno al DJing.

La Santísima Voladora, agrupación musical originaria de Aguascalientes, presentará su “tropimetal”, una potente fusión de cumbia, metal, ska, punk, reggae y ritmos tradicionales mexicanos en los que destaca el poder de las percusiones y guitarras para dar vida a sus composiciones y a covers de temas clásicos de la canción moderna hispana.

Al teatro Cervantes llega Dab Dance Project (Corea del Sur), colectivo creado por Hoyeon Kim y Jung Ha Lim que, inspirados en la cotidianidad, exploran la manera en la que la percepción y la sensación se transforman mediante la interacción del movimiento, las artes visuales, el vídeo y los objetos.

Para cerrar las actividades del 54 FIC, el escenario de la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas se transformará en una pista de baile irresistible con la participación de Dabeull Live Band (Francia).