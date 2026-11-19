En el marco del 80º aniversario del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Museo de Arte Moderno (MAM), presenta la exposición temporal “Sinfonía y composición: el legado de Carlos Chávez en el Inbal”, que traza la red de gestiones políticas, musicales y plásticas que hicieron posible la consolidación tanto de la institución como de la propia figura del compositor y gestor cultural.

La muestra reúne, en formato de gabinete, una selección de 52 piezas: fotografías, correspondencia e hitos documentales provenientes del Archivo General de la Nación (AGN), así como retratos creados por David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Miguel Covarrubias y Rufino Tamayo, que destacan en seis módulos la visión estratégica e interdisciplinaria de Chávez, orientada a la difusión del arte mexicano.

Despedida

Durante el recorrido de la exposición, el curador, Carlos Segoviano, señaló: “Sinfonía y composición es la última exposición que cierra el ciclo de muestras del MAM en 2026, su desarrollo toma como pieza central el ‘Retrato del maestro Carlos Chávez’, que le realizó David Alfaro Siqueiros en 1948, precisamente durante el tiempo en el que Chávez estuvo al frente del Inbal”.

Segoviano explicó que la exhibición rompe con la forma tradicional de presentar exposiciones en el MAM. “La documentación es lo que se encuentra al frente de la muestra, siendo este uno de los giros más importantes del arte contemporáneo, pues aquí se da cuenta de los procesos, es decir de cómo tomó forma y cómo se caracterizó el Inbal”, indicó.

Desde un aspecto humano, se presenta una línea del tiempo con fotografías de Carlos Chávez que abarcan desde su juventud, en 1922, hasta retratos de su madurez en 1972 cuando regresó a dirigir el Departamento de Música, su última ocasión en el Inbal.

Entre los grandes transformadores de la música que mantuvieron una relación con Carlos Chávez y que figuran a lo largo de la muestra se encuentran los compositores Aaron Copland, Ígor Stravinski, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, Blas Galindo y Manuel M. Ponce.

Asimismo, se vislumbran las redes intelectuales que el músico sostuvo con otros personajes de la época como la bailarina Rosa Rolanda, los escritores Xavier Villaurrutia y Salvador Novo, y los artistas José Clemente Orozco, Diego Rivera, Miguel Covarrubias, Rufino Tamayo y el promotor cultural Fernando Gamboa, cuyo genio museográfico impulsó la Exposición de Arte Mexicano en París y Estocolmo en 1952, la cual se integró por obras fundacionales del acervo del MAM y llevó al arte mexicano al panorama internacional.

Entre los documentos que se exhiben se encuentra el pacto institucional entre Carlos Chávez y el presidente Miguel Alemán para la fundación del Inbal en 1947. “Esto es parte de nuestra historia, ver en dónde las obras del acervo fueron expuestas y cómo regresamos a los mismos espacios”, explicó el curador.