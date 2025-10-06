Reúnen producción cinematografica local

Desde el sábado 4 y hasta el 11 de octubre, en espacios como el Foro Kinoki, El Paliacate, Galería Muy, La Enseñanza Casa de la Ciudad y el Teatro Daniel Zebadúa de San Cristóbal de Las Casas se lleva a cabo el Festival de Cine Ocote: Miradas encendidas.

Cecilia Monroy, integrante de la organización sostuvo que a diferencia de otros festivales, Cine Ocote no pretende ser una competencia sino un espacio de exhibición y encuentro entre realizadores y espectadores. “En ocote no creemos en medir o comparar, ni determinar quien merece o no ser premiado. Aquí las películas no se enfrentan: se acompañan, se miran, se potencian” sostuvo en un encuentro con medios de comunicación.

Resaltó que el evento busca reunir la más reciente producción cinematográfica y audiovisual hecha en Chiapas, así como abrir un espacio de reflexión y formación de públicos del séptimo arte.

Objetivo

Abundó que el objetivo es mostrar el panorama de lo que se produce en la entidad: videoclips, cortometrajes, trabajos experimentales y una programación infantil: “es importante que estas producciones tengan un lugar donde encontrarse con el público chiapaneco”.

Expresó que las producciones reflejan al territorio chiapaneco y abordan historias como la violencia de género, la identidad y la cultura. “Al ver una película hecha en tu propio pueblo reconoces el lugar, el idioma y hay una resonancia más directa. Es como un espejo en la que la comunidad se reconoce”, sentenció.

La programación del festival destaca la proyección de cintas como Lí Cham de Ana Ts’uyeb; Mamá de Xun Siro; Modosyi de Saul Kay; 3 días, 3 años de Florencia Gómez; Vientre de Luna de Liliana K’an; Formas de atravesar un territorio de Gabriela Ruvalcaba y Ch’ulbe de Humberto Gómez.

Asimismo destacan obras como El Matafísico de Pablo Chavarría; El último vestigio del jaguar de Jesús Reyes; Creación de Sueños de Pedro Daniel López; La impronta de Cecilia Monroy y Viaje Submarino de Lorena Díaz.