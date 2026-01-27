﻿﻿
Reúnen tres generaciones de poetas

Enero 27 del 2026
El libro Movimiento de las sombras fue publicado por la editorial Vaso Roto. Cortesía
En la antología Movimiento de las sombras, que recientemente publicó Vaso Roto, la escritora y directora del Festival de Poesía de Oliva, Àngels Gregori i Parra (Oliva, Valencia,1985), selecciona a 17 poetas de tres generaciones (1941-1991).

“Sobre todo me interesaban mucho las generaciones más jóvenes, que son poetas plenamente consolidadas a pesar de su juventud y realmente están ejerciendo el papel de embajadoras de la literatura catalana porque participan regularmente en ciclos y festivales internacionales de poesía”, explica Àngels Gregori, en entrevista, y señala que no se entendería a las jóvenes poetas sin los pilares básicos; nombres como los de Antònia Vicens y Marta Pessarrodona, a quienes describe como dos de las más grandes poetas catalanas, reconocidas y respetadas.

A veces entre las poetas más grandes y las jóvenes, pueden pasar de lado las generaciones intermedias, que tienen entre 50 y 60 años en este momento. “Yo quería también que estuvieran presentes para que así fueran 17 de las voces que me parecen las más representativas, y no las que más me gusten necesariamente. Son las que creo que pueden ofrecer un panorama importante de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en la literatura catalana”, expone Gregori, y añade que se trata del tránsito que hay entre poetas que tienen más de 80 años y las que recién pasan de los 20.

“Me gusta mucho pensar cada una de estas poetas en líneas, tendencias, estilos e influencias diferentes; cada una sigue su camino de forma independiente. Seguramente, dentro de 30 años las más jóvenes crearán escuela en las siguientes generaciones y aunque algunas están muy alejadas de nuestra tradición literaria, veo que respetan esta tradición, quizá para romperla. Creo que muchas veces ahí está la clave: respetar una tradición no es simplemente seguirla, sino asumirla y aprenderla también”, concluye.

