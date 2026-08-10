Reúnen “Vertientes creativas”

El próximo 28 de agosto, en el Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos, en la ciudad de Comitán de Domínguez, se llevará a cabo la inauguración de la muestra “Vertientes creativas”.

La exposición colectiva permitirá el diálogo pictórico entre artistas contemporáneos como Ángela Tlanextli, Alfredo Bravo, Aurora Argüello, Luis Herrera, Licha Matita, Juan Chawud, Azul, Alfredo Pinto, Ciere López, Pablo Vet, Zeltzin García, Marco Girón, Jhenyfeer Farrera Peña y Marcos García.

Visiones

La muestra es organizada por Portales de Arte en Chiapa, en colaboración con el National Museum of Mexican Art, por lo que lanzaron la invitación para que los acompañen el 28 de agosto, en punto de las 19:00 horas.

Enfatizaron que esta exhibición reúne el trabajo de diversos artistas con distintas trayectorias, lenguajes y propuestas visuales. Asimismo, reiteraron que este encuentro cuenta con la participación y el respaldo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) y del Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos.

En ese sentido, Portales del Arte en Chiapas invita a creadores, estudiantes, familias, coleccionistas, promotores culturales y público en general a acompañar esta celebración colectiva del arte.

Más actividades

Portales de Arte es un movimiento que busca visibilizar y promover el arte en Chiapas, impulsando el desarrollo cultural y apoyando a los artistas locales en todas sus expresiones. A mediados del mes de junio, el colectivo fue parte de la muestra “Cosmovisión cotidiana, objetos, saberes en imagen”, de la fotógrafa Maruch Sántiz Gómez.

Dicha exposición se inauguró en el centro cultural Carlos Jurado de San Cristóbal de Las Casas, reuniendo un total de treinta y cinco imágenes que “retratan el simbolismo de los objetos cotidianos, a los que dotamos de energía para convertirse en nuestro mundo, nuestro territorio, de saberes, espiritualidad, ritualidad, nostalgia, de historias”, ya que “cada objeto cuenta una historia, cada gesto guarda un saber, cada imagen revela un mundo”, de acuerdo con la propia agrupación.